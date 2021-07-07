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Самарские компании учат внедрять бережливое производство в офисных процессах
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Самарские компании учат внедрять бережливое производство в офисных процессах

7 июля 2021 17:30
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Сотрудники пяти компаний приняли участие в тренинге «Фабрика офисных процессов».

Сотрудники пяти компаний – Самарский гипсовый комбинат, Центр повышения эффективности труда персонала Куйбышевской железной дороги, Служба управления трудовыми ресурсами и организационной структурой Куйбышевской железной дороги, ООО «Металлопродукция», ООО «Лука» –приняли участие в тренинге «Фабрика офисных процессов». Организатором коучинга выступил Региональный центр компетенций Самарской области, который является оператором национального проекта «Производительность труда», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. 

Ролевая игра проводилась для вовлечения сотрудников предприятия в работу в формате бережливого производства.

«Фабрика офисных процессов» РЦК – это тренинг, в ходе которого участники должны осуществить действия по оформлению приема на работу заданного количества сотрудников в строго определенный временной период. В действия сотрудников и в схему реализации процесса предварительно заложены потери. После проведения первого раунда участникам предлагается определить и устранить возможные потери на каждом этапе оформления приема на работу, предложить оптимальную логистику процесса, максимизировать продуктивные действия и по возможности исключить лишние операции или участников.

«В ходе тренинга эксперты РЦК обучают «фабрикантов» избегать ненужных бумажных задач, экономить время и повышать экономическую эффективность», - прокомментировал один из экспертов РЦК.

Подводя итоги прошедшего плодотворного дня, «фабриканты» делились впечатлениями от участия в деловой игре и намечали шаги, которые предстоит сделать в направлении бережливого производства на своих рабочих местах.

«Обучение было очень полезным. Более того – я уверен, что каждый из нас найдет для себя в сегодняшнем тренинге те инструменты бережливого производства, которые сможет применить на рабочем месте», - поделился впечатлениями от тренинга ведущий специалист ООО «Металлопродукция» Денис Романов. 

К слову, необходимость сформировать отдельную «Фабрику офисных процессов» была связана с отличиями в подходах к оптимизации офисных процессов и процессов производства изделий. Сегодня существует высокий спрос не только на оптимизацию производственных, но и офисных процессов, так как при высокой скорости выработки производственных процессов работу может тормозить офисный этап: заключение договоров, оформление разгрузочных документов, прием сотрудников на работу.

Таким образом, бережливое производство в Самарской области внедряется не только на заводах, но и в офисах региональных предприятий и организаций. На сегодня РЦК провел 24 «Фабрики офисных процессов» и обучил на них более трехсот сотрудников.

 

Теги: Самарские компании тренинг

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