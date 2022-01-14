Самарские компании все чаще предлагают вернуться на работу бывшим сотрудникам

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Самарские компании сегодня в полтора раза чаще, чем в доковидные времена, предлагают вернуться на работу уволившимся сотрудникам. Подобные предложения доводилось получать 42% самарцев, однако соглашались на них лишь 13%.

Приглашать бывшего сотрудника вернуться на прежнее место доводилось за последний год 35% работодателей из Самары. По сравнению с доковидным 2019 годом, практика предлагать работу ранее уволившимся специалистам стала в полтора раза более распространенной: рынок труда сегодня на стороне соискателя. Судя по комментариям, в числе причин повторных «офферов» — нехватка кандидатов с релевантным опытом, узкая специализация уволившегося сотрудника, а также повышение заработной платы в компании.



Предложение вернуться на работу после увольнения доводилось получать 42% самарцам: 29% отказывался от подобного оффера, 13% соглашались. Наиболее распространенными причинами для возвращения были достойная зарплата (40%), повышение в должности (17%) и хороший коллектив (14%). Отказывались же от предложения вновь попробовать свои силы в компании чаще всего из-за маленькой зарплаты (28%), плохих условий (16%) и удовлетворенности новой работой (14%).



На последнее место работы, с которого уволились, согласился бы вернуться каждый четвертый самарец (24%). Возобновить трудовые отношения с бывшим работодателем может мотивировать в первую очередь зарплата (в этом признались 56% опрошенных). В числе других факторов — улучшение условий труда (11%), смена руководства (7%), повышение в должности (6%) и возможность работы в старом коллективе (4%).



Наиболее лояльны идее возврата в ту компанию, из которой иже доводилось увольняться, россияне старше 45 лет: 20% уже имеют подобный опыт, каждый третий не отказался бы вернуться к предыдущему работодателю, сообщает SuperJob.