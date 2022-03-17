Самарские ИП тонут в долгах: объём их банковской просрочки вырос на треть

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Долговой объем среди индивидуальных предпринимателей Самарской области за прошедший 2021 год вырос на 36% и составляет 291 млн руб. Об этом говорится в исследовании коллекторского агентства «Долговой консультант», которое имеется в распоряжении OBOZ.INFO.

По состоянию на 1 февраля 2022 года в Самарской области в реестре ФНС РФ зарегистрировано 69 753 индивидуальных предпринимателей, что составляет 2% от общего количества ИП в РФ. Однако несмотря на большую динамику банковской просрочки Самарская область не входит в первые десятки долговых регионов, а располагается на 41 месте.

По словам Дениса Аксёнова, генерального директора коллекторского агентства «Долговой Консультант», темп прироста проблемных долгов ускорился и фактически в два раза превышает темп прироста количества действующих индивидуальных предпринимателей.

«Наша оценка основана на данных по банковским кредитам, а у любого индивидуального предпринимателя, испытывающего проблемы с бизнесом, существуют и проблемные долги перед поставщиками и бюджетами, и в совокупности это уже совсем иная ситуация, особенно в нынешних экономических реалиях» — отметил Аксенов.

Лидером среди регионов по объему банковской просрочки стала Новосибирская область, в которой с января 2021-го по январь 2022-го объём просроченных банковских кредитов вырос почти в шесть раз. Следом расположилась Томская область, в которой объём проблемных долгов вырос в 3,5 раза. В 2,7 раза долги выросли в Москве. В десятку самых долговых регионов среди индивидуальных предпринимателей также вошли Республика Марий Эл, Магаданская область, Хабаровский край, Архангельская область, Чукотский АО, Камчатский край, Ленинградская область.

В первом полугодии 2021 года федеральные арбитражные суды по завершенным банкротным делам индивидуальных предпринимателей утвердили к взысканию долги на суму 40,6 млрд руб, всего в производстве находилось 7,2 тыс. дел. Об этом свидетельствуют данные Судебного департамента при Верховном суде РФ, пишет Обозрение.