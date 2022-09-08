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Самарские энергетики провели учения в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду

8 сентября 2022 10:58
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Самарские энергетики провели учения в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» прошли учения по отработке действий при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе. Мероприятия проводились в преддверии осенне-зимнего периода.

Согласно вводным, из-за резкого ухудшения погодных условий (ледяной дождь, ветер с порывами до 25-30 м/с, температура наружного воздуха -2+2°С, а также налипание мокрого снега на провода) произошли обрывы проводов и падения опор на воздушных линиях электропередачи 6-110 кВ. Без энергоснабжения остались потребители 14 населённых пунктов Сызранского и Приволжского районов Самарской области. 

Штаб «Самарских РС» был собран незамедлительно. Установлены все места повреждения воздушных линий, на которые были направлены аварийно-восстановительные бригады, обеспеченные всеми необходимыми материалами, оборудованием и техникой. Особое внимание Штаба было уделено социально-значимым объектам, к которым были подключены резервные источники электроснабжения. Все проведенные мероприятия по устранению технологических нарушений выполнены в установленный нормативами срок.

Противоаварийные учения – часть комплекса мероприятий, направленных на обеспечение стабильной работы энергооборудования и предотвращение технологических нарушений в осенне-зимний период. В ходе мероприятия отрабатывались совместные действия персонала при производстве восстановительных работ в электросетевом комплексе, а также межведомственное взаимодействие со Штабом по обеспечению безопасности электроснабжения при Правительстве Самарской области, ГУ МЧС России по Самарской области, органами муниципальной власти и смежными сетевыми организациями. 

По итогам проводится всесторонний анализ организации и выполнения мероприятий учения, что позволяет совершенствовать практические навыки органов управления, оперативного и ремонтного персонала при возможном возникновении реальных нештатных ситуаций.

 

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