Самарская область заняла 38 место в России в рейтинге по безработице

Во втором квартале 2025 года Самарская область заняла 38-е место среди 85 российских регионов по уровню безработицы, сообщает РИА Новости.

Уровень безработицы в регионе составил 1,9%, что на 0,2 процентного пункта ниже, чем годом ранее. В среднем поиск работы для жителей области занимал около 4,9 месяца.

Возглавляет рейтинг Москва, где на трудоустройство уходит в среднем 3,1 месяца. В тройке лидеров также Ханты-Мансийский автономный округ и Нижегородская область.

На дне списка оказались республики Северная Осетия, Дагестан и Ингушетия, где поиск работы занимает 5,8–6,3 месяца. Любопытно, что в Амурской области трудоустройство может затянуться до 11 месяцев, однако уровень безработицы здесь один из самых низких в стране — всего 1,1%, пишет МК-Самара.