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Самарская область закрепила позиции в десятке лидеров Национального рейтинга состояния инвестклимата субъектов России

17 июня 2022 19:02
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Результаты рейтинга были озвучены руководителем АСИ Светланой Чупшевой в рамках проведения ПМЭФ в пятницу, 17 июня.

Результаты рейтинга были озвучены руководителем Агентства стратегических инициатив Светланой Чупшевой в рамках проведения Петербургского международного экономического форума в пятницу, 17 июня.

Глава АСИ во время презентации рейтинга отметила, что в условиях экономической нестабильности вопросы поддержания благоприятного делового климата, а также его совершенствования приобретают особую актуальность.

«В среднем по стране условия ведения бизнеса по многим сюжетам улучшились по сравнению с прошлым годом. В рейтинге 2021 года было 42 показателя, из них по 30 (более 70%) наблюдается улучшение. Результаты рейтинга показывают, что на фоне частичной отмены ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, а также продления моратория на проверки бизнеса, уровень давления на бизнес продолжает снижаться. Помимо изменений в регуляторной и институциональной среде, существенно повысилось качество инфраструктуры для бизнеса», – подчеркнула Светлана Чупшева.

По ее словам, предприниматели высоко оценивают деловую среду и инфраструктуру поддержки в своих регионах, а предоставление бизнесу финансовых льгот, земельных участков и его целевое субсидирование приводят к росту инвестиций в экономику субъектов.

Напомним, еще в 2017 году Самарский регион занимал в рейтинге 65 позицию. Благодаря системной работе Правительства Самарской области во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым удалось добиться значительных результатов. Всего, начиная с 2018 года, в экономику региона вложено более 1,27 трлн рублей, запущено 80 крупных инвестиционных проектов, из числа которых 68 – в производственной сфере. Ежегодно в области создаются десятки предприятий и производственных линий, что позволяет даже в годы пандемии создавать ежегодно более 10 тысяч новых рабочих мест.

С каждым годом конкуренция регионов за лидерство в Национальном рейтинге инвестклимата ужесточается. Особенно это заметно в группе лидеров. Поэтому закрепление позиций в первой десятке – важный результат системной работы региональной команды.

«Мы все решаем общую задачу: сделать так, чтобы в нашей стране предприниматели, инвесторы могли быстро, без барьеров, учитывая все возможные меры поддержки федерального и регионального уровня, реализовать и запустить проект, – подчеркнула Светлана Чупшева. – Очень здорово, что сегодня большее количество субъектов демонстрирует понятные и прозрачные правила для бизнеса с упрощенными процедурами, короткими сроками. Конкуренция есть, но она хорошая. Регионы обмениваются лучшими, эффективными решениями. Благодаря этому обучаются команды регионов. Знаю, что Дмитрий Игоревич Азаров регулярно проводит совещания, где рассматриваются инвестиционные проекты, которые потом претендуют на статус приоритетных. Такая системная работа показывает, что несмотря на два сложных года из-за пандемии, беспрецедентных санкций в отношении нашей страны и бизнеса, основа, которая создавалась не один год, позволила сохранить темп и быстрое реагирование на запросы предпринимателей».

Существенным подспорьем, по словам Губернатора, являются готовые кейсы, которые предлагает Агентство стратегических инициатив. «Методики, подходы, которые АСИ вырабатывает и дает всем регионам, позволяет всем сегодня расти в сфере инвестиционной привлекательности. Регионы здесь значительно прибавили, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Конкуренция с каждым годом все острее, потому что все начинают двигаться быстрее. Самарская область в прошлом году у нас прирост инвестиций составил 22%, а в малом и среднем бизнесе – 42%. Но и этого недостаточно. Потому что время движется вперед, появляются новые современные цифровые технологии, системы, поэтому всем нужно бежать в два раза быстрее, чтобы успевать за этим ритмом и запросом, который идет от бизнеса».

 

Фото:   Андрей Савельев

Теги: Акценты В центре внимания

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