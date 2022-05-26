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Самарская область вошла в тройку лидеров по активности подачи проектов на форум «Сильные идеи для нового времени» 

26 мая 2022 15:06
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На следующем этапе до 3 июня 2022 года должна быть отобрана ТОП-1000 идей, получивших поддержку региональных властей.

Завершился первый этап форума «Сильные идеи для нового времени», который проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд «Росконгресс» - прием проектов от участников. Площадка форума аккумулирует идеи и предложения неравнодушных граждан со всей страны, всего подано более 19,5 тысяч заявок.

На следующем этапе до 3 июня 2022 года должна быть отобрана ТОП-1000 идей, получивших поддержку региональных властей. Целью является выбор и реализация ТОП-100 проектов, которые внесут значимый вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Их представят на итоговом мероприятии форума летом 2022 года, а лучшую десятку идей – руководству страны.

Форум поддержал Президент РФ Владимир Путин. «Наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Вот, на что мы должны сами себя настроить: на цели, на достижение ощутимых результатов в интересах граждан. Да, очевидно, что потребуется донастроить наши программы и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», – отметил Президент РФ.

По активности работы на платформе АСИ https://ideas.roscongress.org Самарская область на третьем месте: жители региона подали 1351 идею, лидером стала Москва (2438 идей), на втором месте Нижегородская область (1374 идеи).

Количество всех проектов от нашего региона по тематическим направлениям распределилось следующим образом: «Национальная социальная инициатива» - 668, «Национальная технологическая инициатива» - 63, «Национальная экологическая инициатива» - 145, «Национальная кадровая инициатива» - 136, «Предпринимательство» - 85, «Развитие регионов» - 177, «Открытый разговор» - 77.

Уже стартовал второй этап: проекты обсуждаются и оцениваются экспертами, организуются региональные сессии, у авторов есть возможность поделиться своим опытом, найти единомышленников.

Председателем Организационного комитета по подготовке и проведению форума является помощник Президента Российской Федерации Максим Орешкин, заместителем председателя – генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, заместителем председателя – ответственным секретарем - советник Президента РФ Антон Кобяков. В состав Оргкомитета входит Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. В федеральный пул экспертов, оценивающих проекты, вошли более 20 представителей от Самарской области.

Впервые форум «Сильные идеи для нового времени» состоялся в 2020 году и показал высокую востребованность. Всего организаторам поступило 15 тысяч идей (при этом Самарская область стала второй в стране по количеству направленных на форум идей и абсолютным лидером в ПФО: тогда регион представил 862 идеи). Вошедшие в топ-300 идеи были взяты на сопровождение АСИ. Больше 58 идей завершили акселерационную программу, 150 лидеров идей были приглашены для участия в ПМЭФ и ВЭФ, более 80 идей легли в основу новой стратегии АСИ.

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