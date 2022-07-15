Самарская область вошла в топ-7 регионов России по количеству участников эксперимента по маркировке пива

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В эксперименте по маркировке пива принимают участие 267 предприятий. Самарская область вошла в рейтинг топ-7 регионов-лидеров в России по количеству производителей, присоединившихся к тестированию.

Всего в регионе в эксперименте участвуют 9 участников оборота. Из них пять – это производители, четыре — представители оптовой и розничной торговли. Крупнейшая компания Самарской области по производству пива «Филиал Балтики» также принимает участие в эксперименте и активно готовится к внедрению обязательной маркировки продукции.

Эксперимент по маркировке пива стартовал 1 апреля 2021 года. Система маркировки призвана бороться с нелегальным оборотом. По подсчетам ННЦК, в категории пива он достиг 16,6%. Маркировка позволит в автоматическом режиме контролировать полный объем производства и фиксировать реализацию потребителям на кассе. Благодаря системе качество продукции станет выше, при этом, согласно расчетам экспертного сообщества, цены на пиво останутся прежними.

В аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко сообщили, что возможность введения обязательной маркировки пива прорабатывается с участием пивоваренных компаний для того, чтобы принять наиболее оптимальное для отрасли и государства решение, сообщает пресс-служба минсельхоза СО.

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