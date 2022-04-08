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Самарская область вошла в топ-10 рейтинга региональных фондов развития промышленности по итогам 2021 года

8 апреля 2022 17:29
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Рейтинг составлен Федеральным ФРП.

Государственный фонд развития промышленности Самарской области (региональный ФРП), созданный по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова, занял 8 место в рейтинге региональных фондов развития промышленности за 2021 год.

Рейтинг составлен Федеральным ФРП. Оценивалось четыре блока работы 81 аналогичной региональной организации: работа с заявителями, финансирование проектов, мониторинг и сопровождение проектов, а также информационное наполнение сайта и навигатора мер поддержки.

– Результат этой работы – поддержанные проекты самарских предприятий. Работа регионального ФРП, предоставление совместного финансирования по-прежнему остается ключевым инструментом поддержки предприятий, который позволяет привлекать федеральные средства в регион, – прокомментировал министр промышленности и торговли Самарской области Андрей Шамин.

Так, в 2021 году при поддержке регионального ФРП профинансировано 11 инвестиционных проектов. Общая сумма предоставленных льготных займов составила 264 млн. рублей.

Региональный ФРП участвовал в реализации трех инвестиционных проектов совместно с федеральным институтом развития и в восьми проектах – по региональной программе финансирования. Вместе с Федеральным ФРП были одобрены три займа на общую сумму 164,7 млн рублей для реализации инвестпроектов, из которых почти 50 млн рублей – средства регионального ФРП.

К примеру, финансовую поддержку получили ООО «Стальсервис-ТЛ», реализующий проект по расширению производства автокомпонентов, ООО «Версаль» с проектом по организации серийного производства мебели и ООО «БТС» с проектом по производству мелкоштучных бетонных изделий.

Промышленные предприятия могут получить льготные займы от 5 млн рублей до 15 млн рублей по ставке от 2% до 3% годовых и сроком до 5 лет. А совместные программы с Федеральным ФРП дают возможность получить до 100 млн рублей по ставке от 1%. Среди программ есть специальные – для предприятий, которые внедрили бережливое производство на одном из участков с помощью национального проекта «Производительность труда».

В настоящее время региональные власти активно разрабатывают новые меры поддержки промышленных предприятий, в том числе в целях сохранения и стимулирования темпов экономического роста и обеспечения импортозамещения. Для оптимизации поиска и подбора мер поддержки промышленные предприятия могут использовать Навигатор мер поддержки ГИСП – Государственной навигационной системы промышленности (https://gisp.gov.ru/gisplk/), который регулярно пополняется новыми инструментами поддержки.

 

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