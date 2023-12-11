Самарская область вошла в число лидеров нацпроекта «Производительность труда»

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Минэкономразвития России совместно с АНО «ФЦК» представило итоговый рейтинг национального проекта «Производительность труда». 68 субъектов РФ вошли в рейтинг национального проекта «Производительность труда». Среди лидеров национального проекта и Самарская область.



Суть национального проекта «Производительность труда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, в том, чтобы внедрить на предприятиях несырьевого сектора систему бережливого производства и за счет этого обеспечить к концу 2024 года рост производительности труда на 5% в год.



«Рейтинг для региона представляет собой возможность сравнивать его с другими субъектами Российской Федерации и принимать на вооружение лучшие практики. Это позволит более активно поддерживать предприятия в повышении их эффективности. С точки зрения воздействия на экономику, национальный проект «Производительность труда» в долгосрочной перспективе нацелен на создание мощного воздействия на развитие отраслей и компаний. Мероприятия национального проекта позволяют достичь значительных результатов достаточно быстро без необходимости значительных финансовых вложений, - прокомментировал врио заместителя министра промышленности и торговли Самарской области – руководителя департамента машиностроительного комплекса Сергей Тишин. - На данный момент 166 предприятий Самарской области приняли участие в национальном проекте. К 2024 году планируется привлечь к участию в проекте 168 предприятий и обучить не менее 2,6 тысяч работников методам бережливого производства».



«Руководство регионов понимает, что каждое предприятие, которое повысило свою производительность, дает дополнительный стимул развития местной экономике. Порядка половины проектов по повышению производительности труда реализуют региональные центры компетенций. И их эффективность растет. В рейтинге участвуют 68 регионов, у которых есть план по вовлечению предприятий в нацпроект. Если в 21 году в группе лидеров было всего 18 субъектов РФ, то теперь 52. Повысилась и конкуренция в группе лидеров, что говорит о качественной реализации нацпроекта на местах», — сообщил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.



В рейтинге среди регионов учитывались вовлечение предприятий в нацпроект при поддержке федеральной субсидии и тиражируемость лучших практик повышения производительности. Также оценивались качество реализации проектов адресной поддержки предприятий, исполнительская и кассовая дисциплины региональных команд и непосредственно рост производительности труда на предприятиях.



Напомним, что в губернии внедрением новой философии производительности труда занимается уже пятый год Региональный центр компетенций Самарской области. Глава региона Дмитрий Азаров и областное Правительство уделяют большое внимание реализации национального проекта, так как внедрение бережливого производства на местных предприятиях способствует росту производительности труда, экономической устойчивости, а значит и повышению уровня жизни людей. Эксперты РЦК помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом.