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Самарская область в лидерах нацпроекта «Производительность труда» за 2023 год

12 февраля 2024 15:58
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В настоящий момент 173 предприятия различных отраслей от агропромышленного комплекса до сферы торговли повышают свою производительность.

Минэкономразвития совместно с АНО «ФЦК» подвели промежуточные итоги рейтинга национального проекта «Производительность труда» за 2023 год. 23 субъекта РФ вошли в группу лидеров. Самарский регион разделил второе место с Краснодарским краем, Московской Оренбургской и Челябинской областями. Возглавили рейтинг Республика Татарстан и Ростовская область.

Широкое тиражирование лучших практик повышения производительности, охват предприятий в сфере обучения работников методикам бережливого производства, объем льготного кредитования компаний, вовлечение предприятий в национальный проект -вот те показатели, которые оценивались в первую очередь.  На рейтинг также влияет информирование граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер поддержки и эффективность работы РЦК.

Напомним, что национальный проект «Производительность труда», реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина, способствует внедрению на предприятиях несырьевого сектора системы бережливого производства с целью улучшения производственных процессов и повышения выработки.

В настоящий момент 173 предприятия различных отраслей от агропромышленного комплекса до сферы торговли повышают свою производительность. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда является ключевым фактором развития региона.

Среди участников национального проeкта «Производительность труда» крупные, современные, передовые компании, являющиеся лидерами своих отраслей. Например, такие как Электрощит Самара, Тольяттимолоко, животноводческий комплекс «Радна», «Азотреммаш» и другие.

С участниками нацпроекта работают эксперты РЦК Самарской области. Они проводят теоретическое обучение рабочих групп предприятий, проводят диагностику производственных потоков, предлагают методы улучшения и следят за их внедрением в производственный поток.

Благодаря чему время прохождения продукта от момента поступления сырья до выхода готового изделия через все стадии обработки на предприятиях – участниках нацпроекта снижается в среднем минимум на 30%. Запасов незавершенного производства – не менее, чем на 40%. На треть уменьшается количество транспортировок и перемещений, а объем партий – не менее, чем в 4 раза. Кроме того, загрузка оборудования и персонала увеличивается в среднем до 85%.

Повышение производительности труда становится неотъемлемой частью развития современного бизнеса, и национальный проект является надежной платформой для его реализации.

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