В Самарской области родители 9- и 11-классников присоединились к акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ/ОГЭ родителями»
Юные знатоки из Самарской области прошли в финал Турнира Знание.Игра по викторинам среди школьников и студентов колледжей
утвержден перечень объектов модернизации искусственных сооружений, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования в Самарской области «Мосты и путепроводы»
В поселке Яблоневый построят тротуары и установят освещение по нацпроекту
Самарцам сообщили о пополнении «белого списка»
Самарские промышленники представляют регион на MiningWorld Russia 2026
Самарская область усилит взаимодействие с Фондом «Сколково»
ЕГЭ в России не планируют отменять еще как минимум 10 лет
Представители Фонда «Сколково» (ВЭБ.РФ) с двухдневным визитом посетили Самарскую область. Целью рабочей поездки стало развитие сотрудничества региона и федеральным институтом развития, а также участие местных инновационных стартапов и технологических компаний в программах Сколково.

«Наша цель - привлечь частные инвестиции в технологические проекты и масштабировать практику поддержки инноваций, отвечающих потребностям крупных индустриальных партнеров. Мы также стремимся вовлечь студентов и сотрудников университетов в программы поддержки и развития технологического предпринимательства. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать Самарскую область лидером в области научных исследований и инноваций, создавать новые возможности для экономического роста и улучшения качества жизни наших граждан», - ранее говорил глава региона Вячеслав Федорищев о сотрудничестве с Фондом.

В областном Правительстве состоялась встреча заместителя председателя Правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с директором департамента регионального развития Юрием Сибирским и руководителем направления департамента регионального развития Анастасией Бестужевой.

Стороны обсудили обновленную стратегию и приоритетные направления работы Фонда, синхронизацию региональных институтов по развитию технологического предпринимательства, а также проведение совместных мероприятий для МТК и проработку совместных программ.

«Мы обсудили с коллегами много важных вопросов, в том числе, взаимодействие малых технологических компаний с крупными индустриальными партнерами. Это наш приоритет, и мы совместно будем работать над задачей выращивания МТК до уверенных в себе предприятий. Еще одно важное направление - проведение совместных мероприятий, которые позволят охватить максимальное количество наших предпринимателей и познакомить их с возможностями «Сколково», - подчеркнул Павел Финк.

Еще одним пунктом рабочего визита представителей Фонда стал технопарк «Жигулевская долина». С 2018 года он является региональным оператором «Сколково». По итогам 2025 года «Жигулевская долина» вошла в число лучших регоператоров, заняв третье место.

Для резидентов технопарка представители Фонда провели семинар о действующих программах. В нем приняли участие более 30 человек – как действующих участников проекта «Сколково», так и тех, кто хотел узнать об инструментах Фонда для развития технологического предпринимательства.

Участникам рассказали об экосистеме мер поддержки, процедуре получения статуса резидента, преимуществах статуса МТК для участников проекта «Сколково». Была представлена единая платформа для управления полным циклом реализации проекта – Sk RnD Market. В сессии «Вопрос-ответ» разобрали тему грантовых программ Фонда, поговорили об особенности подачи заявки, преференциях для МТК, требованиях по отчётности и т.п.

«Самарская область - территория конструктивного диалога. Технопарк стабильно входит в топ-3 операторов «Сколково», реализует масштабные проекты: от проведения «Стартап-тура» до акселерационных программ. Результат - более 70 компаний региона уже получили статус участников «Сколково». Важно, что регион не останавливается на достигнутом. Встреча с командой министерства экономического развития и инвестиций Самарской области это подтверждает - есть живой интерес к развитию индустриальных площадок, трансферу технологий и запуску новых производств. Со своей стороны готовы подбирать и применять инструменты экосистемы «Сколково» под конкретные задачи региона», - подчеркнул Юрий Сибирский.

Статус резидента «Сколково» дает инноваторам возможность на налоговые и таможенные льготы, возмещение инвестиций бизнес-ангелам, грантовое финансирование, содействие в коммерциализации, выход на международные рынки, менторские программы, акселерационные программы в России и за рубежом.

По вопросам получения статуса резидента «Сколково» и участия в программах Фонда можно обращаться по тел. (8482) 93-00-93, e-mail: chagina.k@cik63.ru.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.

В 13:42 — отбой угрозы подлёта БПЛА к территории Самарской области.
Информация об атаках БПЛА в Самарской области 23 апреля
В среду, 22 апреля, Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Самарской области. Началось оно с минуты молчания в память о погибших в Сызрани мирных жителях.
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории городского округа Сызрань с участием членов правительства региона, силового блока, оперативных служб, руководства Сызрани.
Вячеслав Федорищев провел совещание по ликвидации последствий атаки БПЛА на территории г.о. Сызрань
