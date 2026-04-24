Самарская область усилит взаимодействие с Фондом «Сколково»

Представители Фонда «Сколково» (ВЭБ.РФ) с двухдневным визитом посетили Самарскую область. Целью рабочей поездки стало развитие сотрудничества региона и федеральным институтом развития, а также участие местных инновационных стартапов и технологических компаний в программах Сколково.

«Наша цель - привлечь частные инвестиции в технологические проекты и масштабировать практику поддержки инноваций, отвечающих потребностям крупных индустриальных партнеров. Мы также стремимся вовлечь студентов и сотрудников университетов в программы поддержки и развития технологического предпринимательства. Все эти меры направлены на то, чтобы сделать Самарскую область лидером в области научных исследований и инноваций, создавать новые возможности для экономического роста и улучшения качества жизни наших граждан», - ранее говорил глава региона Вячеслав Федорищев о сотрудничестве с Фондом.

В областном Правительстве состоялась встреча заместителя председателя Правительства - министра экономического развития и инвестиций Самарской области Павла Финка с директором департамента регионального развития Юрием Сибирским и руководителем направления департамента регионального развития Анастасией Бестужевой.

Стороны обсудили обновленную стратегию и приоритетные направления работы Фонда, синхронизацию региональных институтов по развитию технологического предпринимательства, а также проведение совместных мероприятий для МТК и проработку совместных программ.

«Мы обсудили с коллегами много важных вопросов, в том числе, взаимодействие малых технологических компаний с крупными индустриальными партнерами. Это наш приоритет, и мы совместно будем работать над задачей выращивания МТК до уверенных в себе предприятий. Еще одно важное направление - проведение совместных мероприятий, которые позволят охватить максимальное количество наших предпринимателей и познакомить их с возможностями «Сколково», - подчеркнул Павел Финк.

Еще одним пунктом рабочего визита представителей Фонда стал технопарк «Жигулевская долина». С 2018 года он является региональным оператором «Сколково». По итогам 2025 года «Жигулевская долина» вошла в число лучших регоператоров, заняв третье место.

Для резидентов технопарка представители Фонда провели семинар о действующих программах. В нем приняли участие более 30 человек – как действующих участников проекта «Сколково», так и тех, кто хотел узнать об инструментах Фонда для развития технологического предпринимательства.

Участникам рассказали об экосистеме мер поддержки, процедуре получения статуса резидента, преимуществах статуса МТК для участников проекта «Сколково». Была представлена единая платформа для управления полным циклом реализации проекта – Sk RnD Market. В сессии «Вопрос-ответ» разобрали тему грантовых программ Фонда, поговорили об особенности подачи заявки, преференциях для МТК, требованиях по отчётности и т.п.

«Самарская область - территория конструктивного диалога. Технопарк стабильно входит в топ-3 операторов «Сколково», реализует масштабные проекты: от проведения «Стартап-тура» до акселерационных программ. Результат - более 70 компаний региона уже получили статус участников «Сколково». Важно, что регион не останавливается на достигнутом. Встреча с командой министерства экономического развития и инвестиций Самарской области это подтверждает - есть живой интерес к развитию индустриальных площадок, трансферу технологий и запуску новых производств. Со своей стороны готовы подбирать и применять инструменты экосистемы «Сколково» под конкретные задачи региона», - подчеркнул Юрий Сибирский.

Статус резидента «Сколково» дает инноваторам возможность на налоговые и таможенные льготы, возмещение инвестиций бизнес-ангелам, грантовое финансирование, содействие в коммерциализации, выход на международные рынки, менторские программы, акселерационные программы в России и за рубежом.

По вопросам получения статуса резидента «Сколково» и участия в программах Фонда можно обращаться по тел. (8482) 93-00-93, e-mail: chagina.k@cik63.ru.

Фото – Минэкономразвития Самарской области.