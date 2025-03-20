Самарская область укрепляет сотрудничество с Кировской областью

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Самарский регион принял делегацию из Кировской области с целью обмена опытом и налаживания кооперационных связей. В состав бизнес-миссии вошли представители крупных предприятий Кировской области и Вятского государственного университета.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отмечает, что такие бизнес-миссии - пример стратегического партнерства и добрососедства. Руководитель региона считает, что сейчас необходимо усилить взаимодействие между предприятиями российских регионов для создания более высокотехнологичной и конкурентноспособной продукции. Соответствующая работа ведется и в рамках работы комиссии Госсовета по промышленности, которую возглавляет Вячеслав Федорищев.

Делегация из Кировской области посетила Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) в особой экономической зоне «Тольятти». НПЦ БАС – первый региональный центр, запустивший полный цикл производства, учебный центр, летно-испытательный комплекс и лабораторно-исследовательский центр.

«Сегодня БАС - это не просто модный тренд, а необходимость, продиктованная потребностями бизнеса, производства, научного прогресса. Беспилотные системы могут значительно снизить затраты и повысить эффективность в логистике, сельском хозяйстве, лесной отрасли и многом другом. Перед нами стоит задача создания своего НПЦ в области БПЛА в Кирове. Наши предприятия и Вятский госуниверситет уже имеют собственные разработки, поэтому опыт Самарского региона очень важен для нас», - прокомментировал министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков.

Следующим пунктом визита стала «Станкостроительная компания «СТАРК». Это российский производитель трубогибочных и проволокогибочных станков, осуществляющий полный цикл производства на собственных мощностях и являющийся участником станкостроительного промышленного кластера. Также делегация посетила Технопарк «Жигулевская долина», где прошла встреча с генеральным директором Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» Андреем Крайновым. Ассоциация заинтересована в налаживании кооперационных цепочек с предприятиями соседних регионов, работающими в сфере автокомпонентов.

В рамках визита министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков и министр промышленности, предпринимательства и торговли Кировской области Денис Пестриков подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на укрепление межрегиональных связей и стимулирование промышленного роста.

«Это соглашение направлено на усиление кооперационных цепочек между предприятиями наших регионов и достижение федеральных целей в области технологического суверенитета России, - подчеркнул глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков. - Бизнес-миссии с соседними регионами имеют важное значение для развития промышленности и в целом для социально-экономического развития Самарской области, поскольку позволяют находить новые рынки сбыта, обмениваться передовым опытом и привлекать инвестиции. Кроме того, наш регион обладает высокотехнологичными производствами и наработанными компетенциями, и мы готовы делиться этим опытом с соседями».

Фото предоставлено министерством промышленности и торговли Самарской области.