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Самарская область стала участником XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023»

4 октября 2023 14:04
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Самарская область стала участником XXV Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023».

Работа выставки, организованной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, началась сегодня на территории Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А.Тимирязева.

Гости экспозиции Самарской губернии смогут ознакомиться с новейшими образцами современной сельскохозяйственной техники и цифровых решений от самарских производителей: ООО «Пегас-Агро», ООО «БСГ», ООО «Волгаагромаш», ООО «Регион», ООО «ДельтаТех».

Особое место в экспозиции занимают дроны производства ООО «Транспорт будущего». Напомним, в Самарской области реализуется проект по созданию полного цикла производства беспилотных авиационных систем. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме-2023 заключили Губернатор Дмитрий Азаров и генеральный директор компании Юрий Козаренко. «Мы по целому ряду инновационной продукции осуществляем первые региональные закупки для того, чтобы другие потенциальные потребители из разных регионов России и других стран видели, как это эксплуатируется. Так будет и по этому проекту, который реализуется ускоренными темпами, за что я хочу поблагодарить наших партнеров. Уже в декабре мы планируем запуск производства. В такие рекордно короткие сроки, исполняя поручение Президента России Владимира Владимировича Путина, который отдельно акцентировал внимание всех регионов на важность развития беспилотной авиации, мы реализуем проект», – подчеркнул Глава региона.

В составе делегации Самарской области представители крупных сельскохозяйственных предприятий ООО Компания «Био-Тон», ООО «Сев-07», ООО «Степные просторы», винодельческих и крестьянских (фермерских) хозяйств. Возглавляет делегацию врио заместителя председателя Правительства Самарской области Наталья Катина.

Самарская область традиционно является активным участником главного агропромышленного события в стране. В прошлом году регион получил высшую награду XXIV российской выставки «Золотая осень», которая прошла в выставочном комплексе «Патриот».

Важными итогами минувшей выставки стали два соглашения о сотрудничестве. Первое было подписано между Правительством Самарской области и ФГБНУ «Федеральный научный центр «ВНИИ масличных культур им. В.С. Пустовойта» и положило начало консолидации усилий по импортозамещению семян масличных культур на отечественные сорта и гибриды. Второе соглашение направлено на обеспечение управления рисками в АПК и популяризацию агрострахования.

Сегодня, 4 октября, на площадке «Золотой осени» состоится форум «Женщины в АПК», организуемый Минсельхозом России совместно с Советом Федерации. Представители органов законодательной и исполнительной власти, банковских структур, общественных организаций и агробизнеса обсудят меры, направленные на повышение роли сельских женщин в агропромышленном комплексе, расширение их возможностей для самореализации и карьеры.

Ключевым событием выставки станет пленарное заседание «Инвестиции в будущее: современный взгляд на аграрное образование». Кроме того, в рамках деловой программы состоятся отраслевые семинары, круглые столы и стратегические сессии, а также подведут предварительные итоги развития отрасли растениеводства в 2023 году.

Основными задачами Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2023» организаторы обозначили укрепление межрегиональных связей, улучшение делового климата в АПК, содействие научно-технологической модернизации отрасли. Особое внимание в этом году будет уделено молодежной повестке. Впервые в рамках «Золотой осени» пройдут креативные сессии «Агробудущее» для студентов аграрных вузов, что позволит привлечь внимание будущих специалистов к актуальным задачам АПК.

Фото: пресс-служба облправительства СО

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