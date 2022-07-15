Самарская область расширяет деловые связи с дружественными странами

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В Татарстане прошла крупнейшая Международная агропромышленная выставка «АгроВолга – 2022». На одной площадке она объединила масштабную экспозицию и деловой форум. В выставке приняли участие свыше 400 организаций, а посетителями стали более 15 тысяч гостей.

Делегация Самарской области принимала активное участие в деловой программе, презентовала на форуме инвестиционный потенциал региона, в том числе, специальные налоговые режимы, меры поддержки и площадки, подходящие для реализации инвестпроектов.

Команда Агентства по привлечению инвестиций Самарской области провела более 30 бизнес-встреч, свыше 20 переговоров с представителями крупнейших компаний в сфере сельского хозяйства. В первый день работы форума состоялись переговоры с предприятиями из Турции, по итогам которых достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии по развитию совместных предприятий в агропромышленной сфере.

На полях «АгроВолги» достигнуты договоренности с одной из иранских компаний о развитии сотрудничества в сфере электротехнической промышленности. Самарская область и Иран имеют большой потенциал для сотрудничества. Стороны уже провели повторные переговоры в режиме видеоконференции. В результате общения стороны договорились о дальнейшей детальной проработке проекта.

«Самарская область всегда готова к взаимодействию с иностранными партнерами, готовыми реализовывать свои проекты на территории региона, создавать здесь новые производства и рабочие места, - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Команда областного Правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым постоянно работает над улучшением инвестиционного климата и готова предложить нашим инвесторам максимально комфортные условия и поддержку на всех этапах реализации проектов».

Фото: департамент информационной политики СО