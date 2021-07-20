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Самарская область представила новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021

20 июля 2021 13:11
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Самарская область представила новейшие разработки на авиасалоне МАКС-2021

Во вторник, 20 июня в Жуковском стартовал XV международный авиационно-космический салон МАКС-2021. Мероприятие проводится раз в два года при поддержке Администрации Президента России и Правительства РФ. В нем традиционно принимают участие ключевые фигуры отечественной и международной авиационной и космической промышленности, представители федеральных и региональных органов власти. Делегацию Самарской области на МАКС-2021 возглавляет Губернатор Дмитрий Азаров. В первый день работы авиасалона Глава региона осмотрел стенд Самарской области, где гостям и участникам МАКС презентовали ключевые разработки в авиакосмической отрасли.

Так, «РКЦ «Прогресс» представил макеты ракетоносителей «Союз-2» и «Союз-5». Основной объем пусков в настоящее время приходится на ракеты-носители «Союз-2» этапа 1а и этапа 1б. С помощью данных ракеты-носителя осуществляется выведение космических аппаратов на низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные орбиты, а также выведение пилотируемых и грузовых кораблей к международным космическим станциям. Об этом Главе региона рассказал генеральный директор «РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов.

В настоящее время на предприятии ведется разработка перспективной ракеты-носителя «Союз-5», которая должна обеспечивать запуски на высокоэллиптические, переходные к геостационарной, геостационарные орбиты и на отлетные траектории космических аппаратов различного назначения, а также выведение на низкие околоземные орбиты автоматических космических аппаратов. 

РН «Союз-5» сможет эксплуатироваться на разных космодромах. В ближайшей перспективе – запуски в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» с комплекса на «Байконуре». При условии создания соответствующей наземной инфраструктуры «Союз-5» сможет стартовать с любого космодрома – с «Восточного», с «Морского старта».

На базе создаваемой ракеты-носителя «Союз-5» планируется разработка ракеты-носителя сверхтяжелого класса. 

На стенде Самарской области можно ознакомиться с разработками в области малой авиации. ООО «Авиатех» представило самолет-амфибию Л-145. 

Ещё один участник стенда региона – компания ООО НПО «Аэроволга» – презентовала модель самолета LA-8 SCALE. Общее число мест в нем насчитывает 8, включая двух пилотов. Самолет предназначен для эксплуатации в любых широтах и климатических зонах. Шасси самолета позволяют выполнять полеты с грунтовых полос, асфальта, бетона и снега. Максимальная дальность – 1200 км. Груз может быть размещен в носовом багажном отделении и в кабине самолета.

Также на стенде Самарской области можно ознакомиться с разработками ООО «Авиатех», АО «Металлист-Самара», АО «Авиакор – авиационный завод», Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. 

«Мы представили два экспоната на выставке – это камера сгорания двигателя НК-38 и корпус промежуточной опоры двигателя НК-14СТ. Это очень важные изделия, которые сегодня очень востребованы при транспортировке газа, – рассказал коммерческий директор АО «Металлист-Самара» Александр Васильченко. – В перспективе планируем производить до ста изделий в год». 

Самарский университет организовал на авиасалоне отдельный стенд, где был презентован беспилотный летательный аппарат «Бумеранг» и другие уникальные разработки. 

«Самарский университет представляет линейку спутников АИСТ – АИСТ-1 и АИСТ-2, которые уже запущены и находятся в космосе, а также новинку – АИСТ-3. Это новая платформа, она легче, надежней и находится на уровне американских и китайских аналогов, даже в чем-то их превосходит», – рассказал губернатору ректор вуза Владимир Богатырев.

Теги: авиасалон авиация В центре внимания МАКС-2021

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