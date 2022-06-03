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Самарская область получит 1,3 млрд рублей на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры

3 июня 2022 14:42
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Один из проектов - реконструкция системы теплоснабжения в Куйбышевском районе Самары со строительством котельной, который планируется реализовать уже до конца текущего года. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в  заседании Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин. Глава региона представил заявки области на предоставление финансирования для развития инфраструктуры. 

По итогам заседания региону было одобрено выделение финансирования в размере 1,3 млрд рублей на реализацию двух крупных проектов модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры. 

Один из проектов - реконструкция системы теплоснабжения в Куйбышевском районе Самары со строительством котельной, который планируется реализовать уже до конца текущего года. 

Второй проект, по которому было одобрено финансирование, - модернизация теплотрассы в областной столице. В результате его реализации, которая планируется так же до конца 2022 года, качество предоставления коммунальных услуг вырастет для более чем 126 тысяч жителей региона. 

Напомним, возможность финансирования работ из федерального бюджета и дополнительного выделения средств на эти и другие объекты коммунальной инфраструктуры Губернатор Дмитрий Азаров обсуждал на встрече с руководителем Фонда развития территорий Константином Цициным в апреле этого года. По инициативе Главы региона заявки были оперативно поданы, и финансирование одобрено.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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