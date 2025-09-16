Я нашел ошибку
На крупных объектах системы водоотведения устанавливаются системы дополнительной очистки стоков, приходящих из города.
«РКС-Самара» модернизируют канализационные насосные станции
В общей сложности на этих участках было обновлено 4,3 километра подземных коммуникаций.
«Т Плюс» завершила работы на 9 теплотрассах в Самаре
В Самаре начались съёмки сатирической комедии «Новости» для ТНТ
Около 5 тысяч человек в День города стали участниками культурно-познавательного экскурсионного проекта «Моя Самара»
Участник «Школы героев» работает над созданием музея-реконструкции в рамках стажировки в областном минкульте
В Ставропольском районе водитель на иномарке сбил двоих мужчин и уехал
В Тольятти ищут женщину, присвоившую чужой кошелек в магазине
Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин
Самарская область поделилась опытом подготовки кадров для сферы закупок

16 сентября 2025 10:40
176
Самарская область поделилась опытом подготовки кадров для сферы закупок

 

В Казани прошла Первая всероссийская конференция образовательных организаций в сфере закупок, организованная Государственным комитетом по закупкам Республики Татарстан и Союзом закупщиков России. Ключевой темой мероприятия стало повышение качества образовательных программ и подготовка квалифицированных специалистов для сферы закупок.

С приветственным словом к участникам обратились Рустам Нигматуллин, первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Максим Топилин, председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике, и Марат Зиатдинов, председатель Государственного комитета Республики Татарстан по закупкам. Конференция собрала ведущих экспертов в области закупок, представителей федеральных органов власти и преподавателей вузов из 27 регионов России.

В рамках конференции состоялись тематические сессии, посвященные обмену передовым опытом в подготовке кадров, внедрению современных методов обучения и решению проблем в сфере закупок образовательных услуг.

Самарскую область на конференции представили Анна Орехова, заместитель руководителя Комитета по организации торгов, и Роман Фомин, заместитель директора АНОО ДПО «Таволга». В своем докладе они рассказали о методологическом сопровождении деятельности заказчиков Самарской области, внедрении практикоориентированных программ обучения, успешном опыте сотрудничества «Таволги» с комитетом по организации профессиональных конкурсов, а также о создании уникальных образовательных программ. Особое внимание было уделено вопросам формирования системы наставничества и развития бренда работодателя для привлечения и удержания молодых специалистов в отрасли и регионе.

Значительный интерес у участников вызвал рассказ о проведенном в этом году командой «Таволги» исследовании универсальных компетенций Комитета. Целью исследования было построение модели компетенций «идеального специалиста» и поиск молодых специалистов на вакантные должности совместно с Центрами компетенций университетов.

«Тот опыт, которым сегодня поделилась «Таволга», заслуживает того, чтобы быть растиражированным по всей стране. Опыт уникальный и его нужно брать на вооружение», - отметил Газиев Нияз Анирович, генеральный директор Центра развития закупок Республики Татарстан.

Фото – оргкомитет Первой всероссийской конференции образовательных организаций в сфере закупок

 

