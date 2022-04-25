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Самарская область по приросту высокопроизводительных рабочих мест занимает первое место в ПФО

25 апреля 2022 17:16
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При этом Самарская область имеет в округе самый низкий уровень неформальной занятости, который за прошлый год составил 16,8% от общей численности занятого населения.

За 2021 год количество высокопроизводительных рабочих мест в Самарской области увеличилось до 512,1 тысяч единиц, и по абсолютному значению их прироста - 9,5 тыс. единиц - область второй год удерживает 1-е место среди регионов Приволжского федерального округа.

При этом Самарская область имеет в округе самый низкий уровень неформальной занятости, который за прошлый год составил 16,8% от общей численности занятого населения.

Всего в регионе сегодня реализуется свыше 200 инвестиционных проектов с общим объемом вложений около 1,4 трлн рублей. Такой солидный показатель удалось достичь, благодаря системной работе областного правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. Сегодня Самарская область входит в первую десятку субъектов страны с наилучшими условиями для бизнеса.

«Создание новых рабочих мест – одна из наших приоритетных задач. Для этого мы формируем благоприятный деловой климат, расширяем линейку инструментов поддержки для малого и среднего бизнеса, для крупных инвесторов. Мы развиваем наши инвестиционные площадки, создаем логистическую инфраструктуру, сопровождаем каждый инвестпроект, чтобы ускорить его реализацию и в конечном результате получить новые рабочие места для жителей региона с комфортными условиями труда и стабильной и достойной заработной платой», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Для того, чтобы инвесторы активнее приходили в регион со своими проектами, в Самарской области действуют все специальные налоговые режимы, предусмотренные в РФ, развиваются инвестиционные площадки: особая экономическая зона «Тольятти», сеть индустриальных парков, а также две территории опережающего развития в Тольятти и Чапаевске.

В 2021 году в регионе стартовала работа рекордного числа производств - 23 новых проекта. В предыдущие годы этот показатель, в среднем, составлял 13-15 производств ежегодно.

Самарскую область выбирают крупнейшие в стране компании в сфере электронной торговли. На площадке индустриального парка «Чапаевск» возводится логистический хаб для маркетплейса OZON со всей необходимой инфраструктурой. Еще один онлайн-ритейлер – Wildberries – начнет строительство своего логистического центра в промпарке «Новосемейкино» уже этим летом. На днях, 22 апреля, на площадке индустриального парка «Преображенка» была запущена работа логистического центра «Яндекс.Маркет». Новый комплекс общей площадью 30 тыс. кв метров позволит хранить товары, упаковывать заказы и развозить их по Приволжскому федеральному округу. Компания инвестировала в новый объект больше 500 млн рублей.

Для взаимодействия с инвесторами в Самарской области работает «Агентство по привлечению инвестиций», которое в режиме «одного окна» сопровождает инвестпроекты на всех стадиях их реализации.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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