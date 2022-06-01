Самарская область намерена стать одним из центров российского кораблестроения

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Развитие отечественного кораблестроения на самарских верфях обсудил на встрече с сотрудниками судостроительного завода и молодежью председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев.

Искусство мореходства и речные премудрости первокурсники Волжского университета водного транспорта познают там, где рождаются будущие суда. Кораблестроение в Самарской области переживает второе рождение. В 2017 году на воду спустили 5 сухогрузов и барж. Сегодня к большому плаванию готовят еще 8 судов.

Например, проект PV 20 S - рассчитан на 200 человек. Самарский завод выполняет контракты на строительство пяти таких круизных судов для эксплуатации в Черном море. Перспективы отрасли с руководством предприятия и сотрудниками обсудил Владимир Гутенев. Глава профильного комитета Госдумы отметил: в год из строя выбывают от 34 до 40 судов. Строятся лишь 20. Программа импортозамещения, дополнительные налоговые и финансовые преференции позволят полностью восстановить российский флот.

"Речной туризм имеет большие перспективы, важна логистика комфортная в сезон навигации и те предприятия, которые могут формировать рабочие места должны получать перспективы", - отметил Владимир Гутенев.

Несмотря на сложности, самарский завод смог обеспечить себя контрактами до 2027 года. Предприятие уже наметило план дальнейшей модернизации. Вскоре начнется строительство нового корпуса, и сооружения для подъема более тяжелых и мощных судов. Новые возможности, заказы, создание дополнительных рабочих мест - верфь заинтересована в молодых кадрах. Здесь уверены - скоро о Самарской области будут говорить не только как о центре производства автомобилей и ракет, но и как об одном из лидеров судостроения, пишет ГТРК Самара.