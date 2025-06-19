Самарская область и «Магнит» договорились о развитии сотрудничества

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На ПМЭФ вице-губернатор Антон Емельяненко подписал соглашение с АО «Тандер» (управляющая компания «Магнита») о развитии потребительского рынка региона.

Соглашение предполагает совместную работу по развитию розничной торговли в регионе и будет способствовать обеспечению населения качественными товарами, а также продвижению продукции региональных производителей.

В ходе церемонии Антон Емельяненко отметил, что соглашение - еще один вектор развития розничной торговли, в том числе и по продвижению продукции региональных производителей в рамках программы «Сделано в Самарской области».

Анна Мелешина, гендиректор «Тандера»: «Самарская область – ключевой регион для нас. Соглашение поможет лучше понимать запросы потребителей».

В эти дни команда региона во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работает на #ПМЭФ2025. Всего делегация области на форуме планирует заключить соглашения на 260 млрд рублей, что станет серьезным импульсом для дальнейшего развития региона.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.