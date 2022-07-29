Самарская компания выкупила у турецкой фирмы производство автокресел

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Компания из Самарской области ООО «ТПВ Рус» подписала в Москве соглашение с турецким производителем ООО «Мартур аутомотив ситинг энд интериорс». Оно касается покупки основного технологического оборудования и оснастки завода по сборке автомобильных сидений турецкой компании. Об этом сообщает ООО «ТПВ Рус».

С 2015 года ООО «Мартур аутомотив ситинг энд интериорс» по соглашению с правительством Ульяновской области реализовало в регионе инвестпроект по выпуску автомобильных кресел. Завод в Ульяновске выпускал автомобильные сиденья для машин моделей Renault Kaptur, Duster и Lada X‑Ray. Они поставлялись на АВТОВАЗ.

Производственные мощности завода были равны 150 тыс. комплектов в год, а количество сотрудников насчитывало 170 человек.

Однако из-за трудностей с поставками импортных запчастей в условиях санкций турецкий производитель приостановил производство в Ульяновске. По соглашению с ООО «ТПВ РУС» производственное оборудование ульяновского завода разместится на площадках в Сызрани и Тольятти.

Предполагается, что производственные мощности по сборке автомобильных сидений после переезда в Самарскую область вырастут с 300 до 450 тыс. комплектов в год. В настоящее время ООО «ТПВ Рус» на 100% является российской компанией. Это главный поставщик комплектов автомобильных сидений для автомобилей LADA GRANTA FL и LADA 4x4, пишет СитиТраффик.