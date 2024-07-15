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Всего в Самарской области участие в программе приняли 55 компаний, выпускниками стали 268 управленцев.
Самарская компания-лидер в отрасли производства сельхозтехники поделилась результатами участия в нацпроекте «Производительность труда»
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Самарская компания-лидер в отрасли производства сельхозтехники поделилась результатами участия в нацпроекте «Производительность труда»

15 июля 2024 14:25
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Всего в Самарской области участие в программе приняли 55 компаний, выпускниками стали 268 управленцев.

Более 20 выпускников федеральной программы «Лидеры производительности» смогли ознакомиться с опытом повышения эффективности одного из крупнейших производителей сельхозтехники в ходе бизнес-встречи в рамках нацпроекта «Производительность труда». Организатором мероприятия выступил Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России совместно с ООО «Пегас-Агро». На примере кейса предприятия участники обсудили актуальные маркетинговые стратегии и роль бренда в развитии производственных компаний.

«Как любое активно развивающееся предприятие, мы столкнулись с «болезнью роста»: при высоком спросе на продукцию стало не хватать мощностей, сотрудники были сильно загружены текучкой, а объемы документооборота выросли в разы. Стало очевидно: для решения этих задач управленческой команде необходимо расширить компетенции, поэтому мы воспользовались мерами господдержки и одними из первых в регионе присоединилось к нацпроекту. Руководители компании прошли обучение по программе «Лидеры производительности» в количестве 21 человека. Благодаря системному подходу, который использует программа, уже очень скоро мы получили реальный результат – производительность труда выросла более чем на 60%», – рассказала генеральный директор ООО «Пегас-Агро» Светлана Линник.

Совместно с экспертами программы для предприятия было разработано пять проектов повышения эффективности по всем драйверам производительности: стратегическое планирование, маркетинг, организация производства, управление персоналом и цифровизация.

«Для достижения поставленных целей был реализован ряд решений. Так, цифровизация планирования производства и управления запасами, а также введение электронного документооборота помогли вдвое сократить количество ошибок при оформлении документов и высвободить мощности на более перспективные проекты. Завод стал регулярно проводить маркетинговые исследования и более гибко реагировать на пожелания потребителей. При этом были налажены горизонтальные связи между подразделениями, создано единое информационное поле для сотрудников. Оптимизация всех процессов позволила сформировать образ компании как успешного и надежного партнера на рынке, что, в свою очередь, способствовало увеличению выручки на 50%», – отметил заместитель директора Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России Шахин Бабаев.

Всего в Самарской области участие в программе приняли 55 компаний, выпускниками стали 268 управленцев. Разработаны и успешно реализуются 44 проекта повышения эффективности бизнеса. В 2024 году на программе обучаются 15 руководителей.

 

Фото предоставлено Центром повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России

Теги: Самара

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