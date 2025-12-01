Самарская губернская дума утвердила бюджет региона на три года

На заседании 27 ноября депутаты приняли финансовый план Самарской области на период до 2028 года. Перед утверждением документа в него внесли более двух сотен поправок, общая сумма которых превысила 165 млрд рублей.

Как сообщил председатель губдумы Геннадий Котельников, регион уже получил значительный перевод из федерального казначейства — только в 2026 году объем таких средств составит свыше 26 млрд рублей. Эти деньги направят в первую очередь на ключевые социальные сферы.

Согласно утвержденным параметрам, доходы областного бюджета в 2026 году превысят 322 млрд рублей, а расходы — 352 млрд, пишет Самара-АиФ.