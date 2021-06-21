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Самара стала площадкой второго этапа федеральной программы по созданию креативных кластеров

21 июня 2021 13:01
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Самара стала площадкой второго этапа федеральной программы по созданию креативных кластеров

С 18 по 20 июня, на площадке Межвузовского молодёжного концертно-театрального комплекса «Дирижабль» проходила вторая очная сессия участников Rurban Creative Lab – программа по созданию креативных кластеров на месте промзон, которую ДОМ.РФ реализует совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ). 

Организаторами открытой сессии стали представители АСИ и Правительства Самарской области. Стоит отметить, что на участие в отборочном этапе программы от нашего региона было подано 170 объектов – рекордный показатель среди всех субъектов. Развитие и городских и сельских территорий является важным направлением Стратегии лидерства, обозначенной Главой региона Дмитрием Азаровым

Участников открытой сессии поприветствовала заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина. По ее словам, доля креативных кластеров в валовом региональном продукте Самарской области составляет уже более 4%. 

«После того, как проект ревитализации промышленных пространств Самарской области стал финалистом программы Rurban Creative Lab, мы активно приступили к работе по созданию креативных кластеров в промзонах и заброшенных зданиях во всех уголках региона. Рассматриваем проекты создания кинокластера в Тольятти, формирования центра Волжского купечества и ремесла в селе Екатериновка. Также в планах - вдохнуть жизнь в территории старинных мельниц на стрелке рек Волги и Самары, - рассказала зампред областного правительства. - Подобные проекты – это не только новые рабочие места, новые образовательные и культурные проекты, но и новые поступления в бюджет региона, а также развитие его территории. Это занятость молодежи, большая возможность для ее самореализации». 

В течение трех дней команды нашего региона, а также Иркутской, Новгородской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, Удмуртии и ХМАО разрабатывали финансовые модели своих проектов, бизнес-планы мероприятий и инвестиционный меморандум. 

«Представители региональных продюсерских центров отчитались по итогам первого этапа участия в лаборатории – рассказали, какая работа по созданию креативных пространств на заброшенных территориях была ими проведена за 1,5 месяца, каких результатов добились. В рамках очной сессии они научатся правильно рассчитывать инвестиционные расходы и источники доходов своих проектов, определять каналы продаж. Также будут разработаны бизнес-планы тестовых мероприятий, проверяющих гипотезу монетизации всех 30 креативных кластеров, создаваемых до конца года в рамках Rurban Creative Lab», - отметила по итогам первого дня работы команд директор Центра практик качества жизни АСИ Татьяна Журавлева.

Целью второй очной сессии стало подведение промежуточных итогов работы и определение дальнейших шагов по реализации проектов каждого региона. В частности, в Самаре команды определили для своих проектов минимально жизнеспособный продукт (MVP). Это поможет понять, насколько инициативы будут востребованными у горожан, и какие изменения уже сейчас стоит внести в стратегию каждого конкретного проекта. 

«Продюсерским центрам всех регионов, вошедших в десятку финалистов программы, была поставлена задача до конца года создать по три креативных кластера разных типов и форматов, сформировать новые точки роста в экономике региона. Мы уже активно включились в эту работу и, более того, провели в Екатериновке первый в России сельский фестиваль креативных индустрий. Сегодня ведущими направлениями креативных индустрий для Самарской области являются кинопроизводство, IT-технологии, медиа, анимация, мода и дизайн. Безусловно, наши новые пространства, которые мы создаем, в том числе, на сельских территориях, станут местом притяжения ремесленников, творческих людей и позволят им самореализоваться, найти единомышленников, успешно развивать свои креативные проекты. Мы со своей стороны готовы оказывать резидентам этих площадок всю необходимую поддержку», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов

Как рассказала одна из участниц команды нашего региона, советник при ректорате по развитию Самарского государственного института культуры Елена Шлиенкова, в августе планируется сформировать 10 ключевых бизнес-моделей, которые будут представлены главе государства. «Мы сегодня создаем три принципиально разных кластера. Все они связаны между собой единым маршрутом – его можно пройти как по воде, так и по суше. Например, в Самаре кластер представлен несколькими объектами. Один из них – «Самарские мануфактуры» - центр компетенций, который планируется создать на Чапаевской, 192. Он объединит актуальные форматы предметного дизайна с традициями. Центр уже прошел апробацию - мы провели здесь «Дни самарских мануфактур» с мастер-классами, участием экспертов из разных регионов», - рассказала она. 

Теги: Rurban Creative Lab креативные кластеры

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