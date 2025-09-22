Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы

104

Столица Самарской области отличается благоприятным инвестиционным климатом и развитой инфраструктурой. Всего аналитики консалтинговой компании в сфере недвижимости выделили 15 городов с высоким потенциалом для релокации государственных компаний из столицы России.

В тройку вошли Казань, Екатеринбург и Самара – эти населенные пункты названы наиболее перспективными и привлекательными для размещения офисов крупных госкомпаний. При составлении рейтинга учитывалась комплексная оценка социальных и экономических факторов, уровень обеспеченности инфраструктурой и инвестиционная привлекательность субъектов России.

Напомним, в июле 2024 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы. По словам Главы государства, подобная мера приведет к росту налоговых поступлений в местные бюджеты. В предварительно сформированном списке – около 170 организаций.

Как считают аналитики, изучившие перспективные региональные центры, Самара – это крупный экономический центр с такими развитыми отраслями, как автопром и нефтехимия. Город также демонстрирует высокий уровень развития инфраструктуры и благоприятные условия для бизнеса.

«Мы целенаправленно создаем условия, при которых ведение бизнеса и размещение штаб-квартир в таких городах, как Самара, становится стратегически и экономически обоснованным решением. Благоприятный инвестиционный климат, развитая транспортная, деловая и социальная инфраструктура Самарской области – это те конкурентные преимущества, которые мы продолжаем наращивать», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В регионе проводится постоянная, системная работа по улучшению условий для частного бизнеса и инвесторов: развиваются инвестплощадки, внедряются новые инструменты поддержки, сопровождается каждый инвестпроект на всех этапах его реализации.

Как ранее сообщали в минэкономразвития региона, госкомпаниям также интересны товары и услуги производителей Самарской области. По итогам шести месяцев 2025 года общий объем закупок у малого и среднего бизнеса составил 71,8 млрд рублей. Это на 24 млрд рублей больше, чем годом ранее. По темпам роста закупок у МСП Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров. Поставщиками госкомпаний стали 3 тысячи субъектов МСП.

В регионе большое внимание уделяется формированию комфортного инвестклимата. Взаимодействие с инвесторами по принципу «одного окна» в регионе осуществляет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Для малого и среднего бизнеса в каждом городском округе работают центры «Мой бизнес».

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области