Такие мероприятия способствуют не только культурному обогащению, но и моральной поддержке, создавая атмосферу единства и взаимопомощи.
Первый выездной кинопоказ фильма "9 секунд" прошел в клубе при военном госпитале посёлка Рощинский
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы
В номинации «Лучшее знание правил дорожного движения».
Водитель из Самары вошла в десятку лидеров  на всероссийском конкурсе «Лучший водитель трамвая – 2025»
На Международном форуме ОЭЗ-2025 в Нижнем Новгороде подвели итоги III Рейтинга устойчивого развития (ESG) особых экономических зон.
ОЭЗ «Тольятти» стала лучшей в специальной номинации «Высокий уровень социальной политики»
После выхода на пенсию он был приглашён на работу в круглосуточное терапевтическое отделение больницы.
 «Земский доктор»: к коллективу Елховской больницы присоединился врач-терапевт Сергей Кузовенков
Будьте внимательны и осторожны!
23 сентября в регионе ожидается жара +30 +32 С, местами усиление ветра
С 19 по 21 сентября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения.
ГАИ СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные
XXVII Поволжская агропромышленная выставка, прошедшая 19-20 сентября в поселке Усть-Кинельский, завершилась большим успехом.
Более 53 тысяч жителей и гостей губернии посетили Поволжскую агропромышленную выставку
Самара названа одним из самых перспективных городов для переезда госкомпаний из Москвы

22 сентября 2025 16:32
104
Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы.

Столица Самарской области отличается благоприятным инвестиционным климатом и развитой инфраструктурой. Всего аналитики консалтинговой компании в сфере недвижимости выделили 15 городов с высоким потенциалом для релокации государственных компаний из столицы России.

В тройку вошли Казань, Екатеринбург и Самара – эти населенные пункты названы наиболее перспективными и привлекательными для размещения офисов крупных госкомпаний. При составлении рейтинга учитывалась комплексная оценка социальных и экономических факторов, уровень обеспеченности инфраструктурой и инвестиционная привлекательность субъектов России.

Напомним, в июле 2024 года Президент России Владимир Путин поручил Правительству разработать план поэтапного перемещения офисов госкомпаний из Москвы в регионы. По словам Главы государства, подобная мера приведет к росту налоговых поступлений в местные бюджеты. В предварительно сформированном списке – около 170 организаций.

Как считают аналитики, изучившие перспективные региональные центры, Самара – это крупный экономический центр с такими развитыми отраслями, как автопром и нефтехимия. Город также демонстрирует высокий уровень развития инфраструктуры и благоприятные условия для бизнеса.

«Мы целенаправленно создаем условия, при которых ведение бизнеса и размещение штаб-квартир в таких городах, как Самара, становится стратегически и экономически обоснованным решением. Благоприятный инвестиционный климат, развитая транспортная, деловая и социальная инфраструктура Самарской области – это те конкурентные преимущества, которые мы продолжаем наращивать», – отметил заместитель председателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В регионе проводится постоянная, системная работа по улучшению условий для частного бизнеса и инвесторов: развиваются инвестплощадки, внедряются новые инструменты поддержки, сопровождается каждый инвестпроект на всех этапах его реализации.

Как ранее сообщали в минэкономразвития региона, госкомпаниям также интересны товары и услуги производителей Самарской области. По итогам шести месяцев 2025 года общий объем закупок у малого и среднего бизнеса составил 71,8 млрд рублей. Это на 24 млрд рублей больше, чем годом ранее. По темпам роста закупок у МСП Самарская область вошла в десятку регионов-лидеров. Поставщиками госкомпаний стали 3 тысячи субъектов МСП.

В регионе большое внимание уделяется формированию комфортного инвестклимата. Взаимодействие с инвесторами по принципу «одного окна» в регионе осуществляет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области. Для малого и среднего бизнеса в каждом городском округе работают центры «Мой бизнес».

 

Фото:  Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

