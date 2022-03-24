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Сахар вновь возглавил рост цен на продукты на прошлой неделе

24 марта 2022 11:06
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Сахар вновь возглавил рост цен на продукты на прошлой неделе

Сахар вновь возглавил рост цен на продукты на прошлой неделе, прибавив 13,8%, сообщил Росстат.

В пятерку наиболее подорожавших товаров также вошли:  поваренная соль +4,04%, черный чай +3,99%, рис + 3,86% и гречка +3,33%. 

Плодоовощная продукция в среднем +3,8%. Лидером роста стал репчатый лук, который прибавил за неделю + 13,65. Рост цен на помидоры(+8,2%) и бананы (+7,83%) немного замедлился. Капуста +6,36%, морковь +5,55%, свекла +5,22%, яблоки +3,86%. И только огурцы подешевели еще на 6,63%, пишет РИА Новости.

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