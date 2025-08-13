С сентября в России изменится расчет среднего месячного заработка

171

По новым правилам расчета среднего заработка, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 г., в этот показатель будут включены не только премии, но и денежные поощрения работника, рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС. Он назвал такие изменения очевидным плюсом для сотрудников.

Нилов отметил, что также с сентября будет действовать отдельное правило, согласно которому средний заработок для выплаты выходного пособия начнет определяться умножением среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.

Глава комитета Госдумы подчеркнул, что остальные правила расчета останутся в сентябре прежними. Это касается, например, оплаты отпусков в календарных днях или выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска. В этих случаях средний заработок исчисляется при делении суммы начисленной зарплаты за расчетный период на 12 и на среднемесячное число календарных дней – 29,3.

Средний заработок влияет на размеры необходимых выплат сотрудникам. До вступления в силу новой редакции положения об особенностях порядка его исчисления в России действовала версия 2007 г. Новые правила, утвержденные правительством, будут действовать до 1 сентября 2031 г., пишет Ведомости.