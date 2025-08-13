Я нашел ошибку
В РФ предложили ввести штрафы до 15 тыс. рублей за «иранскую тонировку»
Самарским школьникам напомнили правила безопасного нахождения на объектах железной дороги
Почти половина россиян ежедневно сталкивается с подозрительными письмами в электронной почте
Жителей Самарской области приглашают принять участие в конкурсах лучших практик школьных библиотек Общества «Знание»
На пункте пропуска «Сырым» введены ограничения для проезда транспорта
В Самаре завершена диагностика 475 км дорог
Преподаватель петербургского вуза стала жертвой мошенников в Сызранском районе
В Жигулёвске полицейские провели рейд на территории гаражно-строительного кооператива и нашли наркомана
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

С сентября в России изменится расчет среднего месячного заработка

13 августа 2025 09:59
171
С сентября в России изменится расчет среднего месячного заработка

По новым правилам расчета среднего заработка, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 г., в этот показатель будут включены не только премии, но и денежные поощрения работника, рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает ТАСС. Он назвал такие изменения очевидным плюсом для сотрудников.

Нилов отметил, что также с сентября будет действовать отдельное правило, согласно которому средний заработок для выплаты выходного пособия начнет определяться умножением среднего дневного заработка на среднее количество рабочих дней в месяце.

Глава комитета Госдумы подчеркнул, что остальные правила расчета останутся в сентябре прежними. Это касается, например, оплаты отпусков в календарных днях или выплаты компенсации за неиспользованные дни отпуска. В этих случаях средний заработок исчисляется при делении суммы начисленной зарплаты за расчетный период на 12 и на среднемесячное число календарных дней – 29,3.

Средний заработок влияет на размеры необходимых выплат сотрудникам. До вступления в силу новой редакции положения об особенностях порядка его исчисления в России действовала версия 2007 г. Новые правила, утвержденные правительством, будут действовать до 1 сентября 2031 г., пишет Ведомости. 

