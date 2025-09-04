Расчистку самарских озер Старицы Дубовый Ерик завершат осенью

145

К осени 2025 года в Самаре планируется окончание работ по очистке озерного комплекса Старицы Дубовый Ерик. Площадь более 16 гектаров освобождают от зарослей камыша и других растений, а со дна извлекают 78 тысяч квадратных метров иловых отложений. Информация предоставлена министерством природных ресурсов Самарской области.

Местные жители отмечают позитивные изменения: заболоченная местность с плавающими остатками древесины трансформируется в благоустроенный водоем. Наблюдается увеличение популяции бобров, выдр, цапель и уток.

Водный объект приводят в порядок в пределах жилого района «Волгарь». В процессе очистки задействованы экскаватор-амфибия и баржи без двигателей. По завершении всех мероприятий временные сооружения и подъездные пути будут ликвидированы, а береговая линия восстановлена в первоначальном виде, пишет АиФ-Самара.