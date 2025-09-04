Я нашел ошибку
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Расчистку самарских озер Старицы Дубовый Ерик завершат осенью

4 сентября 2025 10:33

4 сентября 2025 10:33
145
Расчистку самарских озер Старицы Дубовый Ерик завершат осенью

К осени 2025 года в Самаре планируется окончание работ по очистке озерного комплекса Старицы Дубовый Ерик. Площадь более 16 гектаров освобождают от зарослей камыша и других растений, а со дна извлекают 78 тысяч квадратных метров иловых отложений. Информация предоставлена министерством природных ресурсов Самарской области.

Местные жители отмечают позитивные изменения: заболоченная местность с плавающими остатками древесины трансформируется в благоустроенный водоем. Наблюдается увеличение популяции бобров, выдр, цапель и уток.

Водный объект приводят в порядок в пределах жилого района «Волгарь». В процессе очистки задействованы экскаватор-амфибия и баржи без двигателей. По завершении всех мероприятий временные сооружения и подъездные пути будут ликвидированы, а береговая линия восстановлена в первоначальном виде, пишет АиФ-Самара.

