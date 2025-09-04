Я нашел ошибку
Главные новости:
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
Старт профориентационного курса для 8,5 миллионов школьников дадут на Восточном экономическом форуме

4 сентября 2025 10:24
154
Старт профориентационного курса для 8,5 миллионов школьников дадут на Восточном экономическом форуме

Курс «Россия — мои горизонты», реализуемый по Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина, за 34 занятия познакомит школьников со всеми отраслями экономики страны и поможет им определиться с будущей профессией.

4 сентября на площадке Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке стартует первый Всероссийский форум по профориентации «Россия – мои горизонты», который объединят школьников со всей страны. Организатор – Фонд Гуманитарных Проектов, федеральный оператор Единой модели профориентации «Билет в будущее», при поддержке Минпросвещения России. 

Ключевым событием открытия форума в ВДЦ «Океан» станет запуск нового сезона профориентационного курса «Россия — мои горизонты», реализуемого Единой моделью профориентации «Билет в будущее», совместно с Российским обществом «Знание» во всех школах страны.  Еженедельный курс направлен на профессиональную ориентацию школьников 6–11 классов, получение знаний о современных профессиях и знакомство с выдающимися достижениями России. 

В программе форума запланирована панельная дискуссия «Профориентация: игра на опережение», которая пройдет на площадке Восточного экономического форума при участии представителей органов власти, образовательных организаций и ведущих российских работодателей.

«Профориентация - это не только важная часть развития нашей страны, но и каждого отдельного ее жителя, поскольку сейчас профессиональное самоопределение является неотъемлемой частью воспитания гармонично развитой личности», — отмечает управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.

10 сентября в Самарской области, с. Кинель-Черкассы, в рамках мероприятий форума «Россия — мои горизонты» запланировано проведение профориентационной ярмарки «Горизонты родного края», на которой пройдут встречи школьников с представителями работодателей, профессиональных образовательных организаций, центра занятости населения и органов исполнительной власти.

Участники смогут пройти профориентационное тестирование, принять участие в деловых играх и мастер-классах. Представители медицинского колледжа и сельскохозяйственного техникума села Кинель-Черкассы познакомят школьников с направлениями обучения, расскажут об особенностях приема, целевом обучении, а также проведут мастер-классы для школьников о профессиях: медсестра, фельдшер, акушер, технолог пищевого производства, электрик, механик и воспитатель.

18 сентября в Москве состоится торжественное закрытие форума. Участники обменяются профессиональным опытом, обсудят взаимодействие школ и работодателей, посетят тематические выставки, креативные лаборатории и лекции. Ярким завершением станет финал конкурса профессиональных практик среди педагогов страны. 

С программой форума можно ознакомиться на официальном сайте https://gorizont.bvbinfo.ru/

 

Справочно:

Всероссийский форум по профориентации «Россия — мои горизонты» – ключевое событие учебного года в области школьной профориентации, целью которого является выстраивание взаимодействия школ с работодателями и внедрение лучших региональных практик в единую модель профориентации.

С 4 по 18 сентября школьников со всей страны ждут встречи с ведущими работодателями, интерактивные профессиональные пробы, мастер-классы и дискуссии о будущем российский экономики.

