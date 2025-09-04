Китай первым в мире ввёл обязательную маркировку для всего ИИ-контента в интернете на всех платформах типа WeChat и TikTok

130

С 1 сентября в Китае начал действовать закон, согласно которому все платформы обязаны маркировать контент, созданный искусственным интеллектом.

Это первый подобный закон в мире. Под него подпадают тексты, изображения, видео и аудио, созданные с помощью ИИ.

Закон требует, чтобы рядом с таким контентом была пометка о том, что он был создан с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, соответствующая информация должна содержаться метаданных файлов.

Все популярные китайские соцсети, такие как WeChat, TikTok (Douyin), Weibo и RedNote, уже добавили маркировки, позволяющие легко определить ИИ-контент, сообщает iphones.ru.