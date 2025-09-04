Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»

136

3 сентября, в годовщину окончания Второй мировой войны, в Самаре после реконструкции открыли фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне».

В запуске обновленного сооружения приняли участие глава Самары Иван Носков, автор и главный архитектор его первоначального проекта Дмитрий Моргун, представители строительной подрядной организации и сотни горожан.

Во время торжественного запуска фонтан заработал в полную мощность – 285 кВт. Благодаря системе насосов последнего поколения он может перекачивать порядка 1 тысячи кубометров воды в час, что почти на 400 кубометров больше, чем до реконструкции.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реконструкции. Это десятки инженеров, проектировщиков, технологов и рабочих. Вы все внесли свой вклад в красоту Самары и ее будущее. Спасибо за поддержку и неусыпный контроль архитектору Дмитрию Моргуну, который много лет назад создал первоначальный проект фонтана. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что с задачей справились. В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»,

– сказал глава города Самара Иван Носков.

Для запуска фонтана было подготовлено масштабное светомузыкальное представление в сопровождении программы, разработанной под руководством члена Союза композиторов России, заслуженного артиста Самарской области Павла Плаксина. В основу легли мелодии военных лет – «Смуглянка», «Катюша», «Синий платочек», «Песенка фронтовых корреспондентов» и легендарная песня «День Победы».

Отметим, что с историей фонтана и этапами его реконструкции все желающие могут ознакомиться на информационных стендах, установленных на площади Героев 21 Армии. Фонтан будет работать ежедневно с 09:00 до 22:00, кроме понедельника (санитарный день). По окончании сезона планируется начать работы по консервации на зимний период.

Фото горадминистрация