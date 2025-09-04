Я нашел ошибку
Главные новости:
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.85
0.26
EUR 94.25
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В Самаре пройдет открытие выставки произведений Зураба Церетели
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»

4 сентября 2025 10:00
136
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»

3 сентября, в годовщину окончания Второй мировой войны, в Самаре после реконструкции открыли фонтан «40 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

 В запуске обновленного сооружения приняли участие глава Самары Иван Носков, автор и главный архитектор его первоначального проекта Дмитрий Моргун, представители строительной подрядной организации и сотни горожан.

Во время торжественного запуска фонтан заработал в полную мощность – 285 кВт. Благодаря системе насосов последнего поколения он может перекачивать порядка 1 тысячи кубометров воды в час, что почти на 400 кубометров больше, чем до реконструкции.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в реконструкции. Это десятки инженеров, проектировщиков, технологов и рабочих. Вы все внесли свой вклад в красоту Самары и ее будущее. Спасибо за поддержку и неусыпный контроль архитектору Дмитрию Моргуну, который много лет назад создал первоначальный проект фонтана. Сейчас я с уверенностью могу сказать, что с задачей справились. В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше», 
– сказал глава города Самара Иван Носков. 

  Для запуска фонтана было подготовлено масштабное светомузыкальное представление в сопровождении программы, разработанной под руководством члена Союза композиторов России, заслуженного артиста Самарской области Павла Плаксина. В основу легли мелодии военных лет – «Смуглянка», «Катюша», «Синий платочек», «Песенка фронтовых корреспондентов» и легендарная песня «День Победы».

 Отметим, что с историей фонтана и этапами его реконструкции все желающие могут ознакомиться на информационных стендах, установленных на площади Героев 21 Армии. Фонтан будет работать ежедневно с 09:00 до 22:00, кроме понедельника (санитарный день). По окончании сезона планируется начать работы по консервации на зимний период.

Фото горадминистрация

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
03 сентября 2025, 20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям. Политика
386
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
03 сентября 2025, 16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа. Политика
442
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
03 сентября 2025, 12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
Горячая линия работает круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Общество
414

В центре внимания
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
4 сентября 2025  10:00
Иван Носков: «В Самаре стало одним красивым современным фонтаном больше»
132
Месторасположение будущих объектов пока не определено. В настоящее время ведется поиск участков, которые отвечают всем необходимым требованиям.
3 сентября 2025  20:13
Вячеслав Федорищев анонсировал подписание концессии в сфере обращения с ТКО
389
Губернатор объявил о внедрении дополнительного инструмента кадровой политики – системы проверок госслужащих с применением полиграфа.
3 сентября 2025  16:01
Вячеслав Федорищев: полиграф как инструмент обеспечения честности и эффективности команды
444
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
3 сентября 2025  12:35
В Самарской области начала работу бесплатная горячая линия психологической помощи и поддержки
424
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
3 сентября 2025  12:02
В Самаре стартовало благоустройство общественных пространств в рамках проекта «Народный бюджет Самарской области»
376
Весь список