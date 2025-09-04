Я нашел ошибку
Свой 500-ый волонтёрский час доброволец из Самарской области планирует провести на форуме «Россия – спортивная держава»
Клиенты «плана б.» от Билайна смогут обменять гигабайты на золото
Сызранец погасил долг по алиментам в 354 тысячи рублей после ареста автомобиля
В России эксплуатируется более 1,1 тысячи самолетов
В РФ впервые в году выросла средняя стоимость автомобилей
В Роскачестве дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах
Тольяттинец подобрал ключи, потерянные бывшей женой, и обокрал чужую квартиру
Более 10 тысяч жителей Самары приняли участие в опросе по развитию городских пляжей
Две трети рекрутеров отказывают кандидатам из-за несоответствия вакансии еще до личного собеседования

4 сентября 2025 10:12
145
Две трети рекрутеров отказывают кандидатам из-за несоответствия вакансии еще до личного собеседования

Каждый второй работодатель (52%) признался, что иногда отказывает кандидатам по причине несоответствия профилю вакансии уже на этапе рассмотрения резюме. Еще 23% делают это регулярно. Только четверть респондентов (25%) заявили, что не сталкивались с такими ситуациями. Это показало исследование, проведенное экспертами CRM-системы для рекрутинга Talantix (входит в HR-экосистему hh.ru). Опрос проходил летом 2025 года среди 274 российских работодателей.

Чаще всего несоответствие кандидатов требованиям вакансии обнаруживается при поиске рабочего персонала (22%), специалистов по продажам и обслуживанию клиентов (17%), менеджеров среднего и высшего звена (15%), административного персонала (10%), ИТ-специалистов (10%), строителей и специалистов по недвижимости (8%), а также финансистов и бухгалтеров (8%).

Наиболее распространенные причины отказов в трудоустройстве – недостаток квалификации и навыков (45%), отсутствие опыта работы (37%) и непрохождение кандидатом проверки службы безопасности (35%). Также в топ-5 вошли неумение общаться (31%) и неопрятный или вызывающий внешний вид (21%).

При этом образование (18%), возраст (15%) и даже вредные привычки (16%) играют заметно меньшую роль – именно профессиональные и коммуникативные качества кандидата сегодня оказываются решающими при отборе. Также крайне редко отказ объясняется полом (3%) и знаком зодиака (1%).

 

 
  Диаграмма

 

 

Варианты ответа “Другое”: заболевания, при которых запрещено работать в данной сфере; ложь; отсутствие необходимых для трудоустройства документов; судимость.
 

Ключевые причины отказов варьируются в зависимости от профессиональной принадлежности специалиста. Например, по недостатку квалификации и навыков чаще всего отказы получают кандидаты из сферы финансов и бухгалтерии (58%), продаж и обслуживания клиентов (57%), а также строительства и недвижимости (57%).

«Несоответствие навыков кандидатов ожиданиям бизнеса – все еще одна из главных проблем подбора. Особенно она ощутима в массовом найме, где часто не хватает времени на детальную предварительную проверку. Инструменты автоматизации позволяют рекрутерам на раннем этапе отсеивать заведомо неподходящих кандидатов, сокращая затраты и повышая эффективность найма», – комментирует Марина Хадина, директор по развитию Talantix.

Отсутствие опыта работы особенно заметно препятствует трудоустройству в автомобильном бизнесе (50%), среди руководителей среднего и высшего звена (48%), а также в логистике (45%) и производстве (43%).

Непрохождение проверки службы безопасности чаще всего приводит к отказам соискателям в автомобильной отрасли (55%), логистике (50%), производстве (48%) и среди рабочего персонала (44%).

Коммуникативные сложности, связанные с неумением общаться, – одна из главных причин отказа кандидатам в продажах (45%), производстве (35%) и административной сфере (33%). А неопрятный внешний вид чаще всего мешает трудоустроиться опять же административному персоналу (33%), специалистам сферы продаж (30%) и автобизнеса (25%).
 

«Анализ причин отказа в трудоустройстве – важнейший индикатор корректности HR-стратегии. Такие данные помогают работодателям точнее формулировать требования, выстраивать более прозрачную воронку подбора и снижать риски кадрового дефицита», – резюмирует Марина Хадина.

