С начала 2024 года более четырёхсот жителей Самарской области досрочно вышли на пенсию благодаря длительному трудовому стажу

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С начала 2024 года Отделение СФР по Самарской области досрочно назначило пенсию за длительный стаж уже 433 гражданам.

«Жители Самарской области с большим стажем работы имеют право на досрочное назначение страховой пенсии по старости на два года раньше общеустановленного возраста. Необходимое для этого условие — наличие страхового стажа не менее 37 лет у женщин, а также не менее 42 лет — у мужчин»,— рассказала управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

При определении права на досрочную пенсию в длительный стаж засчитываются периоды работы, за которые уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование, а также периоды получения пособий по временной нетрудоспособности, прохождения военной службы по призыву.

В страховой стаж, дающий право на назначение досрочной пенсии, не засчитываются периоды получения пособия по безработице, а также ухода за детьми до 1,5 лет и нетрудоспособными гражданами.

Получить информацию о своём стаже и количестве пенсионных коэффициентов можно в режиме онлайн, запросив выписку из индивидуального лицевого счета на портале Госуслуг, либо путём обращения в клиентские службы Отделения СФР по Самарской области или МФЦ.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр Социального фонда России, позвонив по телефону: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональный линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30).