С космодрома Байконур стартовал самарский «Союз-2-1а» с грузом

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По сообщению АО «РКЦ «Прогресс» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), 30 мая 2024 года в 12 часов 42 минуты 59 секунд по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя «Союз-2-1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-27».

Пуск ракеты-носителя, разработанной и изготовленной на самарском предприятии, прошел в штатном режиме.

Успешный пуск ракеты-носителя обеспечили серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Госкорпорацию Ростех). По информации предприятия, ракетные двигатели, установленные на I и II ступенях носителя, отработали штатно.

Космическому кораблю «Прогресс МС-27» предстоит доставить к МКС 2,5 т грузов, в том числе аппаратуру и оборудование для систем станции, для научных экспериментов, предметы личного пользования для экипажа 71-й длительной экспедиции. Кроме того, будут доставлены топливо для дозаправки станции, питьевая вода для космонавтов и азот для пополнения атмосферы МКС.

На ракету-носитель нанесены изображения, посвященные 90-летию со дня рождения Алексея Леонова – первого человека, совершившего выход в открытый космос, и 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета.

Самарская область – один из крупнейших центров отечественного и мирового ракетостроения. Самарские производители, в числе которых АО «РКЦ "Прогресс"», «ОДК-Кузнецов», АО «ТЯЖМАШ», АО «Авиакор - авиационный завод» и другие, вносят свой вклад в укрепление технологического суверенитета и обороноспособности страны, продолжая стабильно работать и наращивать объемы производства. Губернатор Дмитрий Азаров неоднократно отмечал, вклад нашего региона в освоение космоса и работу специалистов, которые изготавливают непревзойденные по надежности и качеству ракеты-носители и другую сложнейшую авиационно-космическую технику.

Фото предоставлено отделом по связям с общественностью ПАО «ОДК-Кузнецов»