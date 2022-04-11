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С конвейера машиностроительного завода «Пегас-Агро» сошёл юбилейный тысячный «Туман-3»

11 апреля 2022 16:30
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Сельхозмашины завода используются не только на наших самарских полях, но и за пределами региона.

С конвейера машиностроительного завода по производству сельскохозяйственной техники «Пегас-Агро» сошел тысячный юбилейный самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3».

Несмотря на сложности, предприятие старается сохранять динамику производства. Российская техника не уступает по своим параметрам импортной.

На сегодня для агропромышленного комплекса крайне важна задача импортозамещения. «Складывающаяся ситуация – это не только вызов, но и возможности, – уверен губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. –Сегодня стоят задачи по импортозамещению, в том числе и для нашего агропромышленного комплекса».

С первыми «тройками» (так называют «Туман-3» сотрудники завода) аграрии познакомились в 2019 году. Машина сразу вызвала большой интерес: сохранив лучшие свойства своих предшественников, новый «Туман» получил более мощный двигатель, повышенную проходимость, увеличенную полезную нагрузку, а также обновленный дизайн.

– Как концепт «Туман-3» создавался на базе нашей рабочей лошадки – «двойки». При модернизации мы использовали инновационные решения в области «умного растениеводства», чтобы создать машину, отвечающую требованиям современного рынка, – подчеркнул начальник производства «Пегас-Агро» Сергей Свиридов. - И конечно, нам очень помогли отзывы пользователей. Мы проанализировали и учли многие их пожелания. И, судя по реакции на новую модель, аграрии оценили наши усилия.

Высоко оценило новинку и экспертное сообщество. Так, «Туман-3» был отмечен серебряной медалью независимого профессионального конкурса инновационной техники международной выставки «АГРОСАЛОН». А по итогам конкурса XXII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020» завод удостоен золотой медали «За производство высокоэффективной сельскохозяйственной техники и внедрение прогрессивных ресурсосберегающих технологий».

Сельхозмашины завода используются не только на наших самарских полях, но и за пределами региона. Так, юбилейный тысячный «Туман-3» уже нашел своего хозяина – в ближайшее время он отправится в Тамбовскую область, где будет работать на полях предприятия «Надежда». Машина реализована через программу «Раннее бронирование» от АО «Росагролизинг».

Кроме того, предприятие продолжает активно участвовать в реализации национального проекта «Производительность труда». В министерстве промышленности и торговли Самарской области проинформировали, что подготовлена заявка ООО «Пегас-Агро» о включении завода в перечень системообразующих предприятий федерального уровня. Получение такого статуса позволит компании претендовать на получение дополнительной федеральной поддержки.

 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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