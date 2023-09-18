С 19 по 22 сентября в Самаре традиционно пройдёт 21-я специализированная выставка-форум «Промышленный салон»

С 19 по 22 сентября 2023 года в Самаре, ВК «Экспо-Волга», традиционно пройдёт 21-я специализированная выставка-форум «Промышленный салон»
Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области, Самарского отделения «СоюзМаш России».
В этом году деловая программа выставки посвящена оборонным отраслям промышленности. В рамках деловой программы Поволжского «Форума 1315» состоятся рабочие встречи руководства оборонных предприятий Поволжья с представителями государственных структур, имеющих отношение к Гособоронзаказу, институтам развития промышленности, теме реализации 5-летнего плана технического перевооружения предприятий за счет средств господдержки.
География участников выставки: Москва и Московская область, Санкт- Петербург, Ижевск, Челябинск, Тольятти, Рязань, Самара.
Участники выставки - производители и поставщики оборудования для металлообработки продемонстрируют:
высокомощные лазерные станки для резки листового металла
лазерные станки для резки труб
листогибочные прессы
установки лазерной сварки
и другое оборудование и технологии для производственных предприятий.
На выставке в качестве гостей будут присутствовать представители предприятий, входящих в общероссийский перечень системообразующих.
Зарегистрированы гости из субъектов РФ:
Из городов: Тольятти, Балашиха, Пенза, Иошкар-Ола, Санкт- Петербург, Ижевск, Челябинск, Тольяти, Рязань, Самара, Уфа, Екатеринбург, Набережные Челны, Ковров, Киров, Бугульма, Бузулук, Дзержинск, Димитровград, Тюмень.
Часы работы выставки с 19 по 22 сентября 2023 года с 10.00 до 18.00
Официальное открытие – 19 сентября, в 11:00