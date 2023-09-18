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С 19 по 22 сентября в Самаре традиционно пройдёт 21-я специализированная выставка-форум «Промышленный салон»

18 сентября 2023 11:59
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С 19 по 22 сентября в Самаре традиционно пройдёт 21-я специализированная выставка-форум «Промышленный салон»

С 19 по 22 сентября 2023 года в Самаре, ВК «Экспо-Волга», традиционно пройдёт 21-я специализированная выставка-форум «Промышленный салон»

Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Самарской области, Самарского отделения «СоюзМаш России».

В этом году деловая программа выставки посвящена оборонным отраслям промышленности. В рамках деловой программы Поволжского «Форума 1315» состоятся рабочие встречи руководства оборонных предприятий Поволжья с представителями государственных структур, имеющих отношение к Гособоронзаказу, институтам развития промышленности, теме реализации 5-летнего плана технического перевооружения предприятий за счет средств господдержки.

География участников выставки: Москва и Московская область, Санкт- Петербург, Ижевск, Челябинск, Тольятти, Рязань, Самара.

Участники выставки - производители и поставщики оборудования для металлообработки продемонстрируют:

  • высокомощные лазерные станки для резки листового металла

  • лазерные станки для резки труб

  • листогибочные прессы

  • установки лазерной сварки

и другое оборудование и технологии для производственных предприятий.

На выставке в качестве гостей будут присутствовать представители предприятий, входящих в общероссийский перечень системообразующих.

Зарегистрированы гости из субъектов РФ:

  • Самарская область
  • Московская область
  • Ростовская область
  • Республика Татарстан
  • Нижегородская область
  • Удмуртская Республика
  • Тульская область
  • Ульяновская область
  • Оренбургская область
  • Саратовская область
  • Краснодарский край
  • Республика Марий Эл

Из городов: Тольятти, Балашиха, Пенза, Иошкар-Ола, Санкт- Петербург, Ижевск, Челябинск, Тольяти, Рязань, Самара, Уфа, Екатеринбург, Набережные Челны, Ковров, Киров, Бугульма, Бузулук, Дзержинск, Димитровград, Тюмень.

Часы работы выставки с 19 по 22 сентября 2023 года с 10.00 до 18.00

Официальное открытие – 19 сентября, в 11:00

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