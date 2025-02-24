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С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии

24 февраля 2025 13:14
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С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии

Правительство приняло постановление, которое направлено на более гибкую настройку диапазонов потребления электрической энергии. Документ был разработан ФАС России.
Так, Первый диапазон составит 7 020 кВт·ч, Второй диапазон – от 7 020 до 10 800 кВт·ч, Третий диапазон – свыше 10 800 кВт·ч в месяц. Размер диапазонов в остальной период времени (с мая по август включительно) останется неизменным. 
Принятое постановление также предполагает, что если объем потребления электроэнергии в январе и феврале 2025 года вышел за пределы применяемого ранее размера Первого диапазона (3 900 кВт·ч) и оплачен потребителем исходя из тарифа Второго диапазона (от 3 900 до 6 000 кВт•ч), то энергоснабжающая организация должна сделать перерасчет с учетом новых размеров диапазонов.

Важно отметить, что тарифы на электроэнергию, потребляемую в домах с электроотопительными установкам, могут применяться только при наличии соответствующей информации в техническом паспорте жилого помещения.
Но так как процесс оформления и получения технического паспорта осуществляется на платной основе и носит длительный характер, комитет совместно с крупными энергоснабжающими организациями разработал следующий механизм решения вопроса.
В целях подтверждения информации о наличии электроотопительных установок, данные о них будут передаваться органами местного самоуправления гарантирующему поставщику после получения заявления от жителя. 
Принятый документ не повлияет на увеличение объемов перекрестного субсидирования по регионам при пересмотре тарифов и применении сезонных коэффициентов к диапазонам потребления.

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