С 1 марта для жителей негазифицированных частных домов увеличат объем диапазонов потребления электроэнергии

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Правительство приняло постановление, которое направлено на более гибкую настройку диапазонов потребления электрической энергии. Документ был разработан ФАС России.

Так, Первый диапазон составит 7 020 кВт·ч, Второй диапазон – от 7 020 до 10 800 кВт·ч, Третий диапазон – свыше 10 800 кВт·ч в месяц. Размер диапазонов в остальной период времени (с мая по август включительно) останется неизменным.

Принятое постановление также предполагает, что если объем потребления электроэнергии в январе и феврале 2025 года вышел за пределы применяемого ранее размера Первого диапазона (3 900 кВт·ч) и оплачен потребителем исходя из тарифа Второго диапазона (от 3 900 до 6 000 кВт•ч), то энергоснабжающая организация должна сделать перерасчет с учетом новых размеров диапазонов.

Важно отметить, что тарифы на электроэнергию, потребляемую в домах с электроотопительными установкам, могут применяться только при наличии соответствующей информации в техническом паспорте жилого помещения.

Но так как процесс оформления и получения технического паспорта осуществляется на платной основе и носит длительный характер, комитет совместно с крупными энергоснабжающими организациями разработал следующий механизм решения вопроса.

В целях подтверждения информации о наличии электроотопительных установок, данные о них будут передаваться органами местного самоуправления гарантирующему поставщику после получения заявления от жителя.

Принятый документ не повлияет на увеличение объемов перекрестного субсидирования по регионам при пересмотре тарифов и применении сезонных коэффициентов к диапазонам потребления.