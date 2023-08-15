Рыночный диапазон зарплат в Самарской области колеблется от 36 до 80 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 68 тысяч вакансий, открытых в Самарской области с начала лета, и выяснила, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.
По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон предлагаемых зарплат в регионе в июне-июле 2023 года составил 36 000 - 80 460 рублей. Это заметно больше, чем год назад – летом 2022 года работодатели предлагали самарцам зарплату в диапазоне 30 000 - 68 966 рублей.
В топ компаний, которые наиболее активно публиковали вакансии в Самарской области в июне-июле 2023 года, вошли Пятёрочка, МАГНИТ, Тинькофф, СБЕР, Яндекс, Ростелеком.
Диапазон средних предлагаемых зарплат по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»
|
Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ(₽)
|
Регион ПФО
|
2023
|
2022
|
Республика Татарстан
|
40 230 - 82 759
|
34 483 - 68 966
|
Нижегородская область
|
40 000 - 80 460
|
34 483 - 68 966
|
Республика Башкортостан
|
40 000 - 111 050
|
34 483 - 95 402
|
Самарская область
|
36 000 - 80 460
|
30 000 - 68 966
|
Пермский край
|
36 782 - 80 460
|
32 184 - 71 264
|
Саратовская область
|
34 483 - 75 000
|
29 885 - 62 474
|
Удмуртская Республика
|
35 000 - 80 000
|
31 034 - 68 966
|
Оренбургская область
|
34 483 - 91 954
|
28 736 - 86 207
|
Кировская область
|
34 483 - 70 000
|
30 000 - 65 000
|
Чувашская Республика
|
34 483 - 80 000
|
29 498 - 65 000
|
Ульяновская область
|
34 483 - 74 713
|
30 000 - 68 966
|
Пензенская область
|
35 000 - 75 000
|
30 000 - 63 218
|
Республика Марий Эл
|
33 500 - 70 000
|
28 736 - 63 218
|
Республика Мордовия
|
34 500 - 80 460
|
28 736 - 68 966
«Мы ожидаем, что предлагаемые зарплаты и дальше будут расти – это напрямую связано с усилением дефицита кадров. Бизнесу в Поволжье, как крупному, так и малому, для развития необходимы сотрудники, но незанятых людей на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход — «перекупать» специалистов. Проблема в том, что это происходит без связи с ростом производительности труда, и эта ситуация не способствует процветанию экономики», — комментирует Альбина Султанова, директор филиала hh.ru в Поволжье.