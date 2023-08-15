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Рыночный диапазон зарплат в Самарской области колеблется от 36 до 80 тысяч рублей

15 августа 2023 09:20
83
Рыночный диапазон зарплат в Самарской области колеблется от 36 до 80 тысяч рублей

Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала более 68 тысяч вакансий, открытых в Самарской области с начала лета, и выяснила, какие зарплаты чаще всего предлагают работодатели.

По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», рыночный диапазон предлагаемых зарплат в регионе в июне-июле 2023 года составил 36 000 - 80 460 рублей. Это заметно больше, чем год назад – летом 2022 года работодатели предлагали самарцам зарплату в диапазоне 30 000 - 68 966 рублей.

В топ компаний, которые наиболее активно публиковали вакансии в Самарской области в июне-июле 2023 года, вошли Пятёрочка, МАГНИТ, Тинькофф, СБЕР, Яндекс, Ростелеком.

Диапазон средних предлагаемых зарплат по данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах»

 

Рыночный диапазон з\п до вычета НДФЛ(₽)

Регион ПФО

2023

2022

Республика Татарстан

40 230 - 82 759

34 483 - 68 966

Нижегородская область

40 000 - 80 460

34 483 - 68 966

Республика Башкортостан

40 000 - 111 050

34 483 - 95 402

Самарская область

36 000 - 80 460

30 000 - 68 966

Пермский край

36 782 - 80 460

32 184 - 71 264

Саратовская область

34 483 - 75 000

29 885 - 62 474

Удмуртская Республика

35 000 - 80 000

31 034 - 68 966

Оренбургская область

34 483 - 91 954

28 736 - 86 207

Кировская область

34 483 - 70 000

30 000 - 65 000

Чувашская Республика

34 483 - 80 000

29 498 - 65 000

Ульяновская область

34 483 - 74 713

30 000 - 68 966

Пензенская область

35 000 - 75 000

30 000 - 63 218

Республика Марий Эл

33 500 - 70 000

28 736 - 63 218

Республика Мордовия

34 500 - 80 460

28 736 - 68 966

 

«Мы ожидаем, что предлагаемые зарплаты и дальше будут расти – это напрямую связано с усилением дефицита кадров. Бизнесу в Поволжье, как крупному, так и малому, для развития необходимы сотрудники, но незанятых людей на рынке труда нет. И большинство работодателей в краткосрочной перспективе видят один выход — «перекупать» специалистов. Проблема в том, что это происходит без связи с ростом производительности труда, и эта ситуация не способствует процветанию экономики», — комментирует Альбина Султанова, директор филиала hh.ru в Поволжье.

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