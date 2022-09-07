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Ротенберг предложил «отпустить людей» для рывка российского бизнеса

7 сентября 2022 10:49
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Ротенберг предложил «отпустить людей» для рывка российского бизнеса

Российская экономика может адаптироваться к сложившемуся кризису, для этого необходимо создать наиболее благоприятные условия для бизнеса. Об этом РБК рассказал бизнесмен Аркадий Ротенберг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

По его мнению, это заключается в устранении лишних барьеров, а также предоставлении доступа к кредитным средствам. «Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее», — отметил он.

2 сентября министр экономического развития Максим Решетников назвал меры поддержки экономики и бизнеса государства, которые не будут продлеваться после истечения срока их действия. Он разъяснил, что правительство не планирует продлевать действие моратория на банкротство, льготные кредиты для системообразующих предприятий и нулевые пошлины на импорт критических товаров.

В августе малому и среднему бизнесу в России пообещали новые льготы. На перестройку и развитие производства российские компании смогут получить кредиты при действующей ставке Центробанка под 4,5 и 3 процента годовых соответственно. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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