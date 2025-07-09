Росстат отметил снижение цен на яйца за неделю

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За неделю с 1 по 7 июля яйца подешевели на 2,3%, сообщил Росстат. Динамика ускорилась - на предыдущей неделе снижение составляло 1,6%.

Цены на курятину за неделю увеличились на 0,03% против снижения на 0,04% на предыдущей неделе.

Цены на свинину выросли на 0,1%, на говядину - на 0,05%, на баранину - на 0,02%. Говядина с начала года стала дороже на 8,4%, свинина - на 5%, баранина - на 0,4%.

Росстат также сообщил, что цены на маргарин и ржаной хлеб выросли на 0,6%, пшеничный хлеб - на 0,3%, вареные колбасы, подсолнечное масло, пшеничную муку пшеничную, водку- на 0,2%, на сосиски, сардельки, мороженую рыбу - на 0,1%.

В то же время цены на рис и овощные консервы для детского питания снизились на 0,5%, пшено - на 0,4%, гречку и вермишель - на 0,3%, печенье - на 0,2%, молоко, сметану, творог, сахар и соль - на 0,1%.

В 2024 году продукты питания в стране подорожали на 11,4%, алкогольные напитки - на 8,3%, пишет Интерфакс.