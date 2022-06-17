Росстандарт и Самарская ассоциация производителей автокомпонентов заключили соглашение о сотрудничестве

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В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума состоялось торжественное подписание соглашения о сотрудничестве между Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандартом) и Ассоциацией предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» Самарской области.

Со стороны Росстандарта подпись под документом поставил руководитель ведомства Антон Шалаев, со стороны Ассоциации – генеральный директор Кластера автомобильной промышленности Андрей Крайнов. Соглашение было заключено в присутствии первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Целью соглашения является развитие на базе сети Росстандарта локальных компетенций в области испытаний компонентов и материалов для автомобильной промышленности до мирового уровня.

Развитие сотрудничества производителей автокомпонентов со структурами Росстандарта поможет преодолеть трудности, связанные с отсутствием у предприятий автопрома возможности проводить сертификационные, валидационные, периодические испытания автокомплектующих. В основном ранее такие испытания проводились за рубежом, однако в связи с введением западных санкций они стали недоступны для отечественных производителей автокомпонентов.

В ходе исследования, проведенном Ассоциацией предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» по инициативе ФБУ «Самарский ЦСМ», выявлена потребность в проведении более 1300 испытаний у 102 предприятий из 23 регионов Российской Федерации. Учитывая изменения, происходящие в экономике, можно прогнозировать, что потребность в испытаниях будет возрастать.

«В сегодняшней ситуации, когда автопром оказался в непростых условиях, это очень важное, стратегическое и по-хорошему революционное соглашение. Оно направлено на оснащение регионального центра стандартизации и метрологии современным лабораторным оборудованием и испытательными комплексами, которые позволят ускорить сертификацию автомобильных компонентов и оснастки. Это оборудование позволит нашим производителям освоить выпуск современных автокомпонентов, которые заместят импортные, и ускорят сертификацию этого оборудования на территории Самарской области», - подчеркнул Виктор Кудряшов.