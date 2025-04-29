Россияне закупили ювелирных изделий в 2025 году более чем на 119 млрд рублей

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По итогам I квартала 2025 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 119,3 млрд рублей. Это на 6,2% выше показателей аналогичного периода 2024-го, следует из данных аналитического центра Sokolov, с которыми ознакомились «Известия» 29 апреля.

Относительно I квартала прошлого года средний чек по рынку вырос на 18,7%, достиг 10 211 рублей, а среднерозничные цены увеличились на 29%.

«Драйвером роста рынка остаются растущие продажи ювелирных изделий через маркетплейсы. Их совокупная доля на рынке за январь – март 2025 года увеличилась с 9 до 12%, а объем продаж вырос на 41,5% относительно аналогичного периода прошлого года», — отметила руководитель Аналитического центра SOKOLOV Алина Колпакова.

По ее словам, также на рост рынка оказала влияние динамика учетных цен Центробанка РФ на ключевое для ювелирной отрасли сырье — золото. К концу марта 2025 года цена золота достигла 8223 рублей за 1 г, что на 25% больше, чем в марте 2024 год, когда она составляла 6576 рублей за 1 г.

«На покупательской активности в ювелирном ритейле в начале этого года сказались также и высокие ставки по банковским депозитам», — добавила эксперт.

Ранее, 24 апреля, геммолог, основательница ювелирной компании Lardaux Анна Лардо рассказала «Известиям», что повышение стоимости золота до прогнозируемых $4 тыс. за унцию неизбежно приведет к увеличению цен на европейские ювелирные изделия, импортируемые в Россию. При этом она отметила, что рост цены на драгметалл частично нейтрализуется укреплением российского рубля.