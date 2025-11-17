Я нашел ошибку
В Самаре уже занялись подготовкой катков
В Ставропольском районе сегодня ночью произошел пожар по рангу 1-БИС, погиб человек
22 ноября Самарский бизнес-инкубатор приглашает всех на тематическую лекцию «Советский монументальный неоклассицизм в архитектуре Куйбышева»
Глава Роскосмоса сообщил о финальной стадии подготовки 74-й экспедиции на МКС
Самарские инженеры создали уникальное судно на воздушной подушке
На пожаре в в Большечерниговском районе погибли домашние животные
Малый театр России впервые привезёт в Самару спектакль «Смута. 1609-1611 гг.»
россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше
Мероприятия
Киношкола Музея Рязанова проведет занятие 22 ноября
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
Россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше

17 ноября 2025 12:21
россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше

Сервис оплаты частями Долями в рамках аналитического проекта T-Data проанализировал, как меняется структура спроса на автотовары и автоуслуги в 2025 году.

Основные выводы:

  • На фоне роста популярности китайских и российских марок машин, а также общего инфляционного давления меняется структура спроса на автозапчасти и автоуслуги ― россияне стали покупать их чаще, но тратить меньше при каждой покупке. 
  • Спрос на автотовары и автоуслуги вырос на 11%, объем трат в денежном выражении ― на 3%. При этом средний чек снизился на 7%. 
  • Расходники чаще покупают по карте, а крупные траты и ремонт оплачивают в рассрочку. Средний чек при оплате частями в 13 раз больше, чем по карте ― он вырос на 28% год к году. 
  • Самая популярная категория автотоваров в 2025 году — моторное масло и автохимия (60% покупок).

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка и Долями в категории автоуслуги и автотовары с 1 января 2024 года по 1 сентября 2025 года. Анализировались траты на оплату автомоек и автосервисов, покупки автозапчастей и других товаров, связанных с обслуживанием автомобилей и мотоциклов.

Как меняется потребление автотоваров и автоуслуг

Структура спроса на автотовары и услуги по обслуживанию автомобилей в России меняется: спрос растет, однако средний чек снижается. 

В январе–августе 2025 года количество покупок автотоваров и автоуслуг выросло на 11%. Для сравнения, в январе–августе 2024 года рост к тем же месяцам 2023 года был выше: +15% по числу покупок и +23% по объему в денежном выражении.

При этом средний чек при оплате картой становится меньше. Если в январе-августе 2024 года он вырос на 7% год к году, то в январе-августе 2025 года снизился в годовом выражении на те же 7% — до 2 332 руб. Покупатели все чаще выбирают более доступные российские и китайские марки машин, неоригинальные детали, более дешевые услуги или мойки самостоятельного обслуживания.

Объем трат в денежном выражении в январе-августе 2025 года вырос на 3% в годовом выражении.

Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
