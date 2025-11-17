россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше

Сервис оплаты частями Долями в рамках аналитического проекта T-Data проанализировал, как меняется структура спроса на автотовары и автоуслуги в 2025 году.
Основные выводы:
Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка и Долями в категории автоуслуги и автотовары с 1 января 2024 года по 1 сентября 2025 года. Анализировались траты на оплату автомоек и автосервисов, покупки автозапчастей и других товаров, связанных с обслуживанием автомобилей и мотоциклов.
Как меняется потребление автотоваров и автоуслуг
Структура спроса на автотовары и услуги по обслуживанию автомобилей в России меняется: спрос растет, однако средний чек снижается.
В январе–августе 2025 года количество покупок автотоваров и автоуслуг выросло на 11%. Для сравнения, в январе–августе 2024 года рост к тем же месяцам 2023 года был выше: +15% по числу покупок и +23% по объему в денежном выражении.
При этом средний чек при оплате картой становится меньше. Если в январе-августе 2024 года он вырос на 7% год к году, то в январе-августе 2025 года снизился в годовом выражении на те же 7% — до 2 332 руб. Покупатели все чаще выбирают более доступные российские и китайские марки машин, неоригинальные детали, более дешевые услуги или мойки самостоятельного обслуживания.
Объем трат в денежном выражении в январе-августе 2025 года вырос на 3% в годовом выражении.