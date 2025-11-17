россияне стали чаще покупать товары и услуги для авто, но тратить на это меньше

69

Сервис оплаты частями Долями в рамках аналитического проекта T-Data проанализировал, как меняется структура спроса на автотовары и автоуслуги в 2025 году.

Основные выводы:

На фоне роста популярности китайских и российских марок машин, а также общего инфляционного давления меняется структура спроса на автозапчасти и автоуслуги ― россияне стали покупать их чаще, но тратить меньше при каждой покупке.

Спрос на автотовары и автоуслуги вырос на 11%, объем трат в денежном выражении ― на 3%. При этом средний чек снизился на 7%.

Расходники чаще покупают по карте, а крупные траты и ремонт оплачивают в рассрочку. Средний чек при оплате частями в 13 раз больше, чем по карте ― он вырос на 28% год к году.

Самая популярная категория автотоваров в 2025 году — моторное масло и автохимия (60% покупок).

Исследование основано на обезличенных данных о транзакциях клиентов Т-Банка и Долями в категории автоуслуги и автотовары с 1 января 2024 года по 1 сентября 2025 года. Анализировались траты на оплату автомоек и автосервисов, покупки автозапчастей и других товаров, связанных с обслуживанием автомобилей и мотоциклов.

Как меняется потребление автотоваров и автоуслуг

Структура спроса на автотовары и услуги по обслуживанию автомобилей в России меняется: спрос растет, однако средний чек снижается.

В январе–августе 2025 года количество покупок автотоваров и автоуслуг выросло на 11%. Для сравнения, в январе–августе 2024 года рост к тем же месяцам 2023 года был выше: +15% по числу покупок и +23% по объему в денежном выражении.

При этом средний чек при оплате картой становится меньше. Если в январе-августе 2024 года он вырос на 7% год к году, то в январе-августе 2025 года снизился в годовом выражении на те же 7% — до 2 332 руб. Покупатели все чаще выбирают более доступные российские и китайские марки машин, неоригинальные детали, более дешевые услуги или мойки самостоятельного обслуживания.

Объем трат в денежном выражении в январе-августе 2025 года вырос на 3% в годовом выражении.