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Россияне стали больше покупать премиальные автомобили

15 марта 2023 11:53
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Россияне стали больше покупать премиальные автомобили

В феврале в России выросли объемы продаж традиционных премиальных марок автомобилей: наибольший рост по сравнению с январем показали Mercedes-Benz (+28%), BMW (+23%) и Tesla (+21%). Об этом «Известиям» 15 марта сообщили в «Открытии Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Отмечается, что лидером по динамике роста продаж в сегменте премиальных автомобилей оказался Mercedes-Benz — было продано 500 авто (+28,2% по сравнению с январем). Далее, исходя из этого показателя, следует BMW (+23,2%). При этом автомобилей данной марки было продано еще больше — 525. И далее, если говорить именно о росте объема продаж, следует Tesla (+20,59%). Однако автомобилей Tesla было продано всего 82.

При этом в тройку лучших по количеству продаж вошел Leхus (266; +18%). Затем следуют Audi и Porsche — 206 (+15%) и 132 (+5%) соответственно; Genesis (129; +12%), Land Rover (126; +9%), Cadillac (57; +9,62%) и Volvo (30; +11,11%).

Отмечается, что поставки и продажи премиальных автомобилей в Россию удалось обеспечить стараниями дилеров, воспользовавшихся каналами параллельного импорта.

«Всего в течение февраля 2023 года было реализовано 2110 автомобилей традиционных премиальных марок (на 19% больше, чем месяцем ранее), суммарно за январь-февраль — 3890. Однако, несмотря на начавшийся рост самостоятельных поставок как на частных лиц, так и на юридических, общие объемы этого бизнеса в России в этом сегменте пока очень далеки и от прежних российских, и тем более от общеевропейских», — подчеркнули в «Открытии Авто».

Накануне Минпромторг включил в список брендов, разрешенных для ввоза в РФ по параллельному импорту, автомобили еще 11 иностранных марок. В список вошли Hino, Renault, Citroen, Dacia, Ford, Genesis, Hyundai, KIA, Mazda, Opel и Peugeot, пишут "Известия".

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