Россияне ринулись покупать кофемашины

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По итогам первой половины 2024 года продажи кофемашин в России увеличились на 35 процентов в физическом выражении и достигли уровня в 1,1 миллиона единиц. О резком росте реализации этого вида бытовой техники сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные «М.Видео-Эльдорадо».

В денежном выражении показатель увеличился на 44 процента и составил 15,9 миллиарда рублей, уточнили эксперты. По данным дистрибутора diHouse, средняя цена купленной кофемашины в сравнении со значением 2023 года выросла на 10 процентов, до около 40 тысяч рублей.

Рост реализации этого вида бытовой техники в России фиксируется не первый месяц. Ранее аналитики компании Hiper сообщили, что с апреля 2023 года по апрель 2024-го продажи кофемашин в стране продемонстрировали 163-процентный прирост. Кроме того, за этот период времени увеличилась реализации различных видов оборудования для кафе и ресторанов, включая тестораскаточные машины, пишет Лента.