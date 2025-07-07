Россияне не берут клубнику и черешню из-за стоимости

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В июне 2025 года количество покупок клубники уменьшилось на 9% по сравнению с прошлым годом, черешни — на 5%, голубики — на 4%. Одновременно фиксируется значительный рост цен: клубника подорожала на 24%, черешня — на 38%.

По данным «Коммерсанта», рост стоимости ягод в 2025 году объясняется совокупностью факторов. В первую очередь, на урожайность негативно повлияли апрельские и майские заморозки, а также дождливое начало лета. По оценкам Минсельхоза Крыма, урожай черешни в регионе снизился на 15–20%, а в Краснодарском крае — более чем в полтора раза. В условиях падения урожая значительная часть ягод была замещена импортной продукцией. Основные поставщики черешни — Турция, Азербайджан и Узбекистан. Однако Турция в этом году столкнулась с собственными проблемами: по данным бюро статистики TUIK, производство черешни и вишни сократилось на 55,7% из-за весенних заморозков.

В отличие от ягод, сезонные фрукты — персики, нектарины и абрикосы — продемонстрировали снижение цен в июне. По данным NTech, за последнюю неделю июня персики подешевели на 6%, абрикосы — на 5%, нектарины — на 13%. При этом годовой прирост цен на эти позиции составил от 11% до 14%.