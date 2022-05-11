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Россияне начинают получать новые детские выплаты: пособие полагается малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно. Под малообеспеченными понимаются те семьи, где доход на каждого человека ниже прожиточного минимума в регионе.

Заявления на это пособия начали принимать с 26 апреля. Его можно подать на сайте госуслуг, а также лично в МФЦ или местном отделении Пенсионного фонда.

Размер выплат рассчитывается для каждой семьи индивидуально. Он может составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума для детей. То есть от 6 до 12 тысяч рублей в месяц.

Пособие назначается сразу на 12 месяцев и приходит на карту «Мир», номер которой нужно указать в заявлении, передает Радио Маяк.