Россияне начали перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные

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В январе—феврале россияне стали активнее открывать вклады на более длительные сроки — от года и выше, следует из данных платформы «Финуслуги» Московской биржи, представленных на конференции «Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры».

На 23 февраля доля самых популярных депозитов — на срок шесть месяцев — составила 54% от общего объема размещений, сократившись с начала года на 1,5 п.п. Доля вкладов сроком три месяца за тот же период упала на 1,3 п.п., до 25,2%, а депозитов длиной один месяц — на 1,4 п.п., до 3,1% от общего объема. При этом на годовые вклады стало приходиться 13,7% размещенных средств, что на 3 п.п. выше уровня начала года. «Финуслуги» также зафиксировали незначительный прирост доли депозитов на более длинные сроки.

Такое перераспределение — из коротких вкладов в длинные — наблюдается не только в денежном, но и в количественном выражении: доля полугодовых депозитов с начала года упала на 2,5 п.п. (до 50,2%), а трехмесячных — на 2,2 п.п. (до 25,5%). Если раньше вклады сроком от одного года занимали около 15% от общего числа, то сейчас составляют около 18%, пишет РБК.

«Можно достаточно уверенно утверждать, что люди пытаются зафиксировать ставку на подольше», — прокомментировал данные руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Глеб Юченков.

В декабре Банк России вопреки ожиданиям рынка не стал повышать ключевую ставку, но сохранил ее на рекордном уровне — 21% годовых. В феврале регулятор тоже оставил показатель неизменным. Это привело к коррекции доходностей на рынке сберегательных продуктов. Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков после пика в 22,3% в середине декабря ко второй декаде февраля опустилась до 21,1%, следует из данных ЦБ.