Россиянам сообщили о невозможности замены западных брендов отечественными марками

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Сотрудники международной консалтинговой компании Knight Frank сообщили россиянам о невозможности замены западных брендов отечественными марками. Их слова приводит «Коммерсантъ».

В Knight Frank подсчитали, что о временной приостановке деятельности в РФ объявили 160 международных сетей. В компании отметили, что окончательный уход большинства этих брендов приведет к потере торгцентрами до 70 процентов выручки. Кроме того, по словам специалистов, положение вряд ли спасает замена ушедших компаний сетями из дружественных стран и локальными марками.

Западные бренды опасаются выходить в Россию из-за высокой неопределенности, а мощности отечественных марок невелики, и на увеличение их объемов производства уйдет два-три года, заявила региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева.

При этом коммерческий директор управляющей компании BlackStone S.A.Ricci Евгений Кузьмин добавил, что на самом деле локальные игроки, как, например, 12storeez, Gate31, Cocos, Askent, не всегда интересны управляющим торговых центров. Он объяснил, что крупные международные сети занимали под свои магазины площади от тысячи квадратных метров, и мало кто из российских брендов может позволить себе сопоставимый объем.

Фото: pixabay.com